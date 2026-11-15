El presidente Abelardo De la Espriella protagonizó otra arremetida verbal, ahora contra alias ‘Primo Gay’, cabecilla capturado con antecedentes en el ELN, las FARC y el Clan del Golfo, y anunció que buscará su extradición a Estados Unidos o, como mínimo, podría terminar recluido en un buque cárcel en altamar que prepara Colombia, alejado de cualquier señal de comunicación.

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De la Espriella, en un video difundido en redes sociales, señaló directamente al capturado como responsable de crímenes de alto impacto, entre ellos el asesinato de 13 policías que adelantaban labores de erradicación en un helicóptero de origen estadounidense, así como la muerte de seis soldados y el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo. “Este fue el bandido que los mató. También este bandido fue el que secuestró, torturó y asesinó al periodista Mateo”, afirmó el mandatario.

En el video también se precisó que la conexión con equipos militares norteamericanos abre la puerta legal para activar un proceso de extradición. “Hay que revisar los requerimientos que puedan tener este par de criminales asesinos en Estados Unidos. Este bandido se puede ir allá porque el helicóptero era de los Estados Unidos. Maravilloso, se puede ir en extradición. Que se quede allá 40 años en una cárcel federal, 15 pisos bajo tierra, la porquería esa”, mencionaron.

El presidente también se refirió a Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias ‘Pata de Palo’ o ‘Número 2’, segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, quien registra más de 23 años de trayectoria criminal desde las autodefensas y fue capturado previamente en 2018.

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En el mismo espacio, una madre que perdió a su hijo a manos de estas estructuras tomó la palabra: “Agradezco porque sé que ese es un logro muy bueno, no solamente por mí, sino por muchas mamitas”, dijo visiblemente emocionada.

Este fue el video:

¡A ESTOS MISERABLES BANDIDOS SE LES ACABÓ LA IMPUNIDAD! ¡EL TIGRE LOS CAZÓ Y AHORA TENDRÁN QUE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA! Más de dos décadas sembrando terror, asesinando policías y soldados, desplazando familias, extorsionando comerciantes y financiando sus estructuras criminales con narcotráfico y minería ilegal. ¡SE LES ACABÓ LA FIESTA! En dos contundentes operaciones de nuestra valerosa Fuerza Pública capturaron a dos peligrosos cabecillas del narcoterrorismo: Alias “Primo Gay”, uno de los criminales más buscados de Antioquia, con diez años de trayectoria delictiva pasando por el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Señalado como responsable de la masacre de 13 policías en Amalfi, del asesinato de otros uniformados y del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. Este criminal también está señalado de provocar el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño, extorsionar a Hidroituango y ejecutar atentados terroristas contra torres de energía en Medellín y Bello. Alias “Pata de Palo”, segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, con más de 23 años de trayectoria criminal. Este miserable coordinaba una organización de 1.444 delincuentes distribuidos en ocho subestructuras armadas, vinculada con homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones, narcotráfico y minería ilegal. Pretendía seguir extendiendo sus tentáculos criminales por Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre. ¡EN LA ERA DEL TIGRE NO HAY ESCONDITE PARA LOS NARCOTERRORISTAS! A estos sujetos se les respetó la vida durante las operaciones porque nuestra Fuerza Pública actúa bajo la Constitución y la ley. Pero que no se equivoquen: les espera todo el peso de la justicia, una celda de máxima seguridad y, si se cumplen los requisitos legales, la extradición a los Estados Unidos. A los asesinos de nuestros policías, soldados, periodistas y ciudadanos inocentes los vamos a perseguir sin descanso. ¡No habrá territorio donde puedan esconderse de la autoridad del Estado! ¡EL TIGRE NO NEGOCIA CON EL TERROR! ¡EL TIGRE DEFIENDE A LOS COLOMBIANOS DE BIEN! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 15, 2026

¿Qué crímenes se le atribuyen a ‘Primo Gay’ según De la Espriella?

De acuerdo con las declaraciones del presidente De la Espriella, alias ‘Primo Gay’ estaría vinculado al asesinato de al menos 13 policías durante operaciones de erradicación, la muerte de seis militares y el secuestro, tortura y homicidio del periodista Mateo. Además, se le responsabiliza de haber destruido torres de infraestructura y de acumular más de diez años de actividad criminal en el ELN, las FARC y el Clan del Golfo.

¿Por qué podría ser extraditado ‘Primo Gay’ a Estados Unidos?

De la Espriella argumentó que el uso de un helicóptero de propiedad estadounidense en los ataques genera un vínculo jurisdiccional que permitiría solicitar la extradición del capturado ante la justicia federal norteamericana. De concretarse, el congresista aseguró que el objetivo es que el cabecilla pague una condena de hasta 40 años en una prisión federal, sin posibilidad de comunicación desde altamar.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.