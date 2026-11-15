Escrito por:  Redacción Nación
Nov 15, 2026 - 8:37 am

El presidente Abelardo De la Espriella protagonizó otra arremetida verbal, ahora contra alias ‘Primo Gay’, cabecilla capturado con antecedentes en el ELN, las FARC y el Clan del Golfo, y anunció que buscará su extradición a Estados Unidos o, como mínimo, podría terminar recluido en un buque cárcel en altamar que prepara Colombia, alejado de cualquier señal de comunicación.

De la Espriella, en un video difundido en redes sociales, señaló directamente al capturado como responsable de crímenes de alto impacto, entre ellos el asesinato de 13 policías que adelantaban labores de erradicación en un helicóptero de origen estadounidense, así como la muerte de seis soldados y el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo. “Este fue el bandido que los mató. También este bandido fue el que secuestró, torturó y asesinó al periodista Mateo”, afirmó el mandatario.

En el video también se precisó que la conexión con equipos militares norteamericanos abre la puerta legal para activar un proceso de extradición. “Hay que revisar los requerimientos que puedan tener este par de criminales asesinos en Estados Unidos. Este bandido se puede ir allá porque el helicóptero era de los Estados Unidos. Maravilloso, se puede ir en extradición. Que se quede allá 40 años en una cárcel federal, 15 pisos bajo tierra, la porquería esa”, mencionaron.

El presidente también se refirió a Francisco Miguel Pacheco Ángel, alias ‘Pata de Palo’ o ‘Número 2’, segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, quien registra más de 23 años de trayectoria criminal desde las autodefensas y fue capturado previamente en 2018.

Lee También

En el mismo espacio, una madre que perdió a su hijo a manos de estas estructuras tomó la palabra: “Agradezco porque sé que ese es un logro muy bueno, no solamente por mí, sino por muchas mamitas”, dijo visiblemente emocionada.

Este fue el video:

¿Qué crímenes se le atribuyen a ‘Primo Gay’ según De la Espriella?

De acuerdo con las declaraciones del presidente De la Espriella, alias ‘Primo Gay’ estaría vinculado al asesinato de al menos 13 policías durante operaciones de erradicación, la muerte de seis militares y el secuestro, tortura y homicidio del periodista Mateo. Además, se le responsabiliza de haber destruido torres de infraestructura y de acumular más de diez años de actividad criminal en el ELN, las FARC y el Clan del Golfo.

¿Por qué podría ser extraditado ‘Primo Gay’ a Estados Unidos?

De la Espriella argumentó que el uso de un helicóptero de propiedad estadounidense en los ataques genera un vínculo jurisdiccional que permitiría solicitar la extradición del capturado ante la justicia federal norteamericana. De concretarse, el congresista aseguró que el objetivo es que el cabecilla pague una condena de hasta 40 años en una prisión federal, sin posibilidad de comunicación desde altamar.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO