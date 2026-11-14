Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las recientes decisiones del Consejo de Estado sobre las expresiones del presidente Abelardo De La Espriella trazaron límites contundentes en torno a cómo los funcionarios pueden manifestar sus creencias religiosas en el ejercicio del poder público. El alto tribunal se pronunció en dos fallos diferentes, ambos de la Sección Quinta y emitidos el 13 de noviembre, que pusieron sobre la mesa la tensión entre la libertad de culto y el deber de neutralidad religiosa del Estado, según consta en la información recabada del propio Consejo de Estado.

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En una primera decisión, el Consejo negó la tutela de un ciudadano que objetaba la participación del mandatario en eventos como la coronación de la imagen de la Virgen de Fátima y su visita a una sinagoga en Barranquilla durante actos relacionados con la Gran Velatón por Colombia. De acuerdo con el tribunal, estas acciones tenían justificación en su rol estatal y no vulneraban el principio de neutralidad del Estado colombiano, ya que mantenían un componente secular y respetaban los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, culto y expresión del presidente. Así, expresiones personales de fe, como el enérgico “¡Viva Cristo Rey!” pronunciado por De La Espriella y defendido como parte inherente de su vida personal, fueron reconocidas por la justicia como protegidas por la Constitución.

Sin embargo, la segunda tutela analizada por el Consejo revirtió el respaldo. Según lo mencionado por el propio tribunal, durante un acto oficial en el Ministerio de las Culturas el 15 de octubre, De La Espriella hizo afirmaciones en las que calificó al “social-comunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales de la nación”, palabras que el Consejo consideró como estigmatizantes contra las personas no creyentes. La decisión judicial recalcó que el mandatario, si bien tiene derecho a sus convicciones, no puede desconocer los principios de laicidad; es decir, el deber del Estado de mantener una postura neutral respecto de las religiones y creencias.

Ante esto, el tribunal ordenó al presidente, en un plazo de cinco días, pronunciarse públicamente para reconocer que las convicciones no religiosas también están protegidas por la Constitución y que quienes las tienen no son enemigos del país. Además, tanto De La Espriella como el Ministerio deberán retirar los videos del discurso, en máximo 48 horas, y abstenerse de volver a emplear expresiones que discriminen por motivos de creencias. Las decisiones del Consejo de Estado trazan así una frontera: la libertad religiosa es un derecho, pero no puede usarse para señalar o discriminar a quienes piensan diferente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Consejo de Estado consideró estigmatizantes las palabras de Abelardo De La Espriella sobre el ateísmo?

El Consejo de Estado concluyó que las declaraciones del presidente en las que asoció el social-comunismo ateo con la enemistad hacia los valores fundamentales de la nación, pronunciadas en un acto oficial, tuvieron un carácter estigmatizante, ya que equipararon la ausencia de creencias religiosas con una amenaza al país. De acuerdo con el tribunal, estas palabras vulneraron los principios constitucionales de laicidad y neutralidad religiosa, desconociendo que las personas no creyentes tienen igual protección en la Constitución.

¿Qué medidas debe tomar Abelardo De La Espriella tras el fallo del Consejo de Estado por sus declaraciones?

El Consejo de Estado ordenó al presidente De La Espriella emitir, en cinco días, un pronunciamiento público que reconozca los derechos de las personas con convicciones no religiosas y deje claro que estas no representan una amenaza para los valores nacionales. Además, debe retirar los videos de ese discurso en un plazo de 48 horas y abstenerse de hacer afirmaciones que discriminen a otros por su fe o su falta de ella, asegurando el respeto a la neutralidad del Estado.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.