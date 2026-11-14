Por: El Espectador

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Keiner Alberto Marrugo fue capturado en Cartagena tras ser señalado como el presunto responsable del feminicidio de Vanessa Vera, de 46 años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de octubre, cuando dos mujeres residentes de un edificio escucharon gritos provenientes de la pareja sentimental de Marrugo Leiva. Al buscar entender la situación, ellas presenciaron que el hombre estaba agrediendo a su pareja. Ante esto, decidieron intervenir y reclamar por la violencia a la que estaba siendo sometida la mujer, según información revelada durante las audiencias preliminares y expuesta por la Fiscalía, citada por El Espectador.

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Durante las audiencias, el fiscal detalló cómo Marrugo agredió verbalmente a Vanessa Vera, quien intentaba proteger a su vecina de las agresiones. El fiscal relató que, ante las reclamaciones, el capturado insultó a una de las mujeres diciéndole "no sea sapa". Sin embargo, lejos de aminorar su conducta, la tensión aumentó y, de acuerdo con la investigación, el hombre tomó un arma cortopunzante y atacó a Vanessa Vera en zonas vitales, lo que terminó causando heridas letales. Además, intentó agredir a la otra vecina que lo increpaba, pero no logró alcanzarla.

Luego del ataque, Marrugo huyó del lugar junto con su pareja y no prestó ningún tipo de auxilio a la víctima. Vanessa Vera fue llevada de urgencia a una Unidad de Cuidados Intensivos tras sufrir graves lesiones, incluyendo daños en las cuerdas vocales, pérdidas excesivas de sangre y posteriores complicaciones como infarto, afectaciones en órganos y problemas de coagulación. Permaneció inconsciente después de una cirugía de emergencia y finalmente falleció el 19 de octubre, todo esto, según reportes citados por El Espectador y confirmados por la Fiscalía.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) logró obtener una orden de captura contra Marrugo, la cual fue ejecutada el 9 de noviembre en el barrio Santa Rita de Cartagena, ciudad a la que habría huido para evitar la acción de las autoridades. Una vez capturado, fue presentado ante un juez de control de garantías en Bogotá, donde la Fiscalía de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado, aunque el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez determinó enviarlo a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

¿Por qué fue acusado Keiner Alberto Marrugo del feminicidio de Vanessa Vera?

Keiner Alberto Marrugo fue acusado de feminicidio agravado luego de que la Fiscalía presentara evidencias de que agredió mortalmente con arma cortopunzante a Vanessa Vera, quien intentó frenar la violencia que él ejercía contra su pareja sentimental. Según la investigación expuesta por El Espectador, la víctima resultó gravemente herida tras intervenir para proteger a su vecina, lo que finalmente le ocasionó la muerte días después. El juez avaló la imputación y envió al señalado a prisión preventiva.

¿Qué significa feminicidio agravado en el contexto judicial colombiano?

Feminicidio agravado es una tipificación penal en Colombia que se aplica cuando una mujer es asesinada por razones de su género y existen circunstancias que aumentan la gravedad del delito, como premeditación, sevicia o la participación de la víctima al intentar ayudar a otra mujer en situación de violencia. En este caso, la Fiscalía argumentó que Vanessa Vera perdió la vida por intentar defender a otra mujer que era víctima de violencia intrafamiliar, lo que encuadra el caso como feminicidio agravado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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