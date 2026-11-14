La tranquilidad de la madrugada de este sábado 14 de noviembre se vio abruptamente interrumpida para decenas de habitantes del norte de Bogotá, quienes reportaron a través de las redes sociales haber escuchado fuertes estruendos, detonaciones y sirenas que generaron momentos de profundo desconcierto y zozobra en zonas residenciales de la localidad de Usaquén.

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Entre los ciudadanos que manifestaron su preocupación en la plataforma X figuró el exministro del Interior Guillermo Rivera, quien publicó: “A las 5 a. m. se escucharon detonaciones en Usaquén. Pensé que se trataba de juegos pirotécnicos, pero ahora escucho sirenas de ambulancias. ¿Alguien sabe qué sucedió?”. A su voz se sumaron las de múltiples internautas que cuestionaron el origen de los ruidos, señalando que las explosiones y el uso prolongado de pólvora se sintieron con fuerza cerca de las 4:40 de la mañana en las inmediaciones del Cantón Norte y de la Escuela de Caballería.

Ante la ola de inquietudes ciudadanas sobre la naturaleza de los ruidos y la posterior movilización de caravanas vehiculares y bandas de guerra, Semana se contactó con una fuente oficial del Ejército Nacional. Desde la institución militar se indicó que las detonaciones obedecieron a la conmemoración de un aniversario celebrado al interior del Cantón Norte, ubicado sobre la carrera 7 con calle 106.

Pese a la aclaración de las autoridades sobre el carácter protocolario de la conmemoración, en las redes sociales persistieron las críticas por parte de los residentes del sector, quienes reprocharon que se adelanten este tipo de actividades con uso de pirotecnia en horarios de la madrugada y en zonas rodeadas de complejos residenciales.