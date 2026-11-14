Por: Portal Bogotá

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El Parque Distrital Ecológico de Montaña Soratama, ubicado en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, resalta hoy como un referente en restauración y educación ambiental. Este espacio, que antes era utilizado para actividades mineras, transformó sus seis hectáreas en un área dedicada a la conservación de la flora y fauna local, la recreación pasiva, la restauración ecológica y la educación, según lo reporta el Observatorio Ambiental de Bogotá (OAB). Formando parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, el parque ofrece extensos senderos ecológicos, permitiendo a sus visitantes apreciar el entorno natural y promover el contacto respetuoso con la biodiversidad de los Cerros Orientales.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el parque funciona como un aula ambiental en la cual se llevan a cabo actividades educativas y científicas. Al recorrer sus caminos, las personas pueden observar formaciones geológicas, diferentes tipos de suelo y acuíferos subterráneos, en una experiencia que combina la contemplación del territorio con el aprendizaje ambiental. Los miradores del parque permiten apreciar la ciudad y los ecosistemas circundantes, haciendo de este sitio un destino ideal para quienes buscan un vínculo más estrecho con la naturaleza urbana.

El horario de atención es de 6:00 a.m. a 4:00 p.m., todos los días de la semana. Para grupos organizados como instituciones educativas, organizaciones comunitarias, entidades públicas o privadas, se exige realizar una solicitud por correo electrónico con al menos dos semanas de anticipación. Dicha solicitud debe contener información específica sobre la fecha y la hora propuestas, número de participantes, datos del responsable, objetivo de la visita y datos de la entidad solicitante. Es crucial resaltar que la confirmación no es automática, sino que depende de la revisión y coordinación previa con la administración del parque, garantizando así el manejo adecuado del área protegida.

En cuanto a las recomendaciones para los visitantes, el parque insiste en la importancia de permanecer en los senderos habilitados, proteger la flora y fauna sin alteraciones, hacerse responsable de los residuos, vestir ropa adecuada y seguir siempre las instrucciones del personal. Está prohibido realizar actividades que puedan afectar el ambiente, como fogatas o extracción de material natural, y se solicita no alimentar ni perseguir a los animales silvestres. La Alcaldía Mayor de Bogotá hace un llamado a la ciudadanía a asumir la conservación del parque como una responsabilidad compartida, promoviendo visitas conscientes y respetuosas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para visitas grupales al Parque Distrital Ecológico de Montaña Soratama?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Ambiente, los grupos interesados en realizar visitas guiadas deben realizar una solicitud previa por correo electrónico, con al menos dos semanas de anticipación. Esta solicitud debe incluir los detalles sobre fecha, horario, número de participantes, responsable de la visita, objetivos y los datos de la institución. La confirmación está sujeta a la revisión y coordinación con la administración del parque.

¿Qué actividades ecológicas y de educación se pueden realizar en el parque Soratama de Bogotá?

Según el Observatorio Ambiental de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, en el parque se pueden desarrollar recorridos educativos por senderos ecológicos, observación de flora, fauna y formaciones geológicas, además de actividades de restauración y talleres ambientales. El parque funciona como un aula ambiental donde se realizan procesos de educación e investigación científica, promoviendo el aprendizaje y el respeto por los ecosistemas locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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