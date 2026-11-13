Por: Portal Bogotá

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La música y la cultura en Bogotá siguen unidos a través de propuestas innovadoras y para todos los públicos. Entre las iniciativas destacadas se encuentra ‘La Nevera Sesiones’, un programa que Canal Capital presenta en una segunda temporada y que invita a los habitantes de la ciudad a disfrutar de una amplia variedad de géneros y artistas. El ciclo, pensado como una experiencia audiovisual que va más allá de la música, ofrece conciertos en vivo y entrevistas con invitados, todo mediante transmisiones en directo desde algunas de las zonas y localidades más representativas de la capital.

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De acuerdo con la información proporcionada por Canal Capital, ‘La Nevera Sesiones’ cuenta con la dirección y presentación de Andrés Salazar. Este programa busca acercar a la ciudadanía a múltiples actividades recreativas, deportivas y culturales de Bogotá, ligando la música con el entorno y transformando cada escenario en un espacio de encuentro y significado renovado.

La segunda entrega de ‘La Nevera Sesiones’ se distingue por presentar a figuras reconocidas y bandas emergentes del panorama musical local. Entre los invitados confirmados para la temporada se encuentran Andrés Cepeda, La 33 Orquesta, Lunalé, La Piraña, Víctimas de Vértigo, Zuco OMG, Opa y Lady Arias. Esto permite explorar distintos estilos musicales y acerca a la audiencia a la diversidad artística que caracteriza a Bogotá.

La agenda de este ciclo cubre varios puntos de la ciudad, con conciertos programados para el viernes 13 de noviembre en CEFE Fontanar, el martes 17 de noviembre en el Bronx Distrito Creativo, el miércoles 18 de noviembre en la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y el viernes 20 de noviembre en CEFE Cometas. Estos eventos se realizarán en doble horario, a las 11:00 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, permitiendo al público asistir en diferentes momentos del día. Las emisiones pueden seguirse tanto mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT) como a través de la señal en vivo en la página web de Canal Capital.

Este espacio se ha consolidado como una alternativa cultural que no solo entretiene, sino que también fortalece el vínculo entre los artistas, las comunidades y la ciudad. Según Canal Capital, la segunda temporada de ‘La Nevera Sesiones’ refuerza ese propósito al descentralizar la oferta musical y llevarla directamente a diferentes puntos de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los artistas invitados a la segunda temporada de La Nevera Sesiones en Bogotá?

Para la segunda temporada de ‘La Nevera Sesiones’, Canal Capital confirmó la participación de Andrés Cepeda, La 33 Orquesta, Lunalé, La Piraña, Víctimas de Vértigo, Zuco OMG, Opa y Lady Arias. Estos músicos y agrupaciones representan una variedad de géneros y estilos que reflejan la riqueza musical de la capital.

¿Cómo y dónde ver La Nevera Sesiones en vivo en Bogotá?

De acuerdo con Canal Capital, usted puede seguir las transmisiones en directo de ‘La Nevera Sesiones’ por TDT (Televisión Digital Terrestre) y la señal en vivo disponible en la página web oficial del canal. Los conciertos están programados en diferentes localidades de Bogotá y en dos horarios: 11:00 de la mañana y 4:30 de la tarde, en fechas específicas de noviembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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