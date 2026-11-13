Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se consolida como un escenario central para la cultura y la música, al acoger eventos que destacan la diversidad de sus expresiones artísticas. El próximo 21 de noviembre de 2026, el Teatro al aire libre La Media Torta será testigo de la convergencia entre las músicas tradicionales de los Andes y los Llanos en un evento que promete vincular tradición, innovación y danza, con ingreso gratuito hasta completar la capacidad del recinto, y abierto a asistentes con mascotas.

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De acuerdo con información difundida por la Alcaldía de Bogotá, el evento, denominado Tortazo Andino/Llanero, presentará a Moque y Canapiare, agrupaciones de la capital que trabajan a partir de las músicas de raíz. Junto a ellas estará la Compañía Zócalo Danza, que llevará la puesta en escena hacia el encuentro con el movimiento corporal. Además, se destaca la participación especial de la Fundación Nueva Cultura, cuya agrupación Canciones Populares Nueva Cultura celebrará cinco décadas dedicadas a la investigación, interpretación y difusión de las músicas campesinas y regionales de Colombia desde 1976, integrando procesos pedagógicos y de divulgación musical.

Las tres propuestas seleccionadas forman parte de los ganadores de la Beca LEP – Producción y Circulación – Red de Escenarios 2026, un reconocimiento dirigido a impulsar proyectos innovadores en la música y el arte local. Moque sobresale por su visión contemporánea de la música andina, fusionando instrumentos como el violín, el tiple o la guitarra para explorar las conexiones entre las memorias musicales de la cordillera y las nuevas tendencias. Por su parte, Canapiare, que nació en 2013, experimenta una fusión entre el joropo tradicional, el rock latino y composiciones originales, propuesta que se refleja en su disco ‘Amalgama’, donde amplían los registros del joropo a partir de un diálogo con otros géneros sonoros.

La Compañía Zócalo Danza se suma a esta celebración como otra ganadora de la Beca LEP, enriqueciendo el programa con danzas que reflejan el cruce entre las regiones andina y llanera, permitiendo al público disfrutar de una tarde familiar llena de variedad artística. Así, este evento se presenta como una oportunidad para reconocer el valor de las tradiciones populares y la variedad cultural de Bogotá, bajo la premisa de acceso gratuito y participación plural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué agrupaciones participarán en el Tortazo Andino/Llanero en Bogotá 2026?

El Tortazo Andino/Llanero contará con la participación de Moque y Canapiare, dos agrupaciones bogotanas que proponen nuevas formas de abordar las músicas tradicionales andinas y llaneras. También hará parte la Compañía Zócalo Danza y, como invitada especial, la Fundación Nueva Cultura con su agrupación Canciones Populares Nueva Cultura, que celebra 50 años de trayectoria en el ámbito musical.

¿Qué es la Beca LEP – Producción y Circulación – Red de Escenarios 2026?

La Beca LEP – Producción y Circulación – Red de Escenarios 2026 es un reconocimiento otorgado por la Alcaldía de Bogotá para impulsar proyectos innovadores de música y arte. Este respaldo permite a los ganadores presentar sus propuestas en escenarios relevantes de la ciudad, fomentando la circulación y el desarrollo de nuevas expresiones artísticas locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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