Por: Portal Bogotá

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La riqueza biocultural de Bogotá se vivirá con intensidad en la séptima edición del Festival Patrimonios en Ruana: Guardianes del agua, la semilla y la tierra, que tendrá lugar en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme (PAPCU). Durante el sábado 21 de noviembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., este evento reunirá a la comunidad local y visitantes en una jornada dedicada a celebrar y reconocer las prácticas campesinas que han mantenido viva la memoria rural en la capital. De acuerdo con la información difundida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), entidad organizadora, el festival es espacio de diálogo y aprendizaje sobre los patrimonios culturales y naturales que definen la ruralidad bogotana.

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Según lo anunciado por el IDPC, el festival Patrimonios en Ruana ofrecerá una programación diversa que convoca a organizaciones, artistas, colectivos, investigadores, niñas, niños y familias. Con recorridos por los senderos de la memoria biocultural y por las zonas de restauración ambiental del parque, los asistentes podrán explorar la relación entre la biodiversidad, el paisaje y las comunidades rurales. Además, se ha preparado una amplia variedad de talleres, como los de tintes naturales, lana y tejido, stencil y origami, junto con experiencias para aprender sobre plantas medicinales y el conocimiento tradicional de usos y propiedades.

En la agenda del festival destaca el Arqueodomo, una propuesta realizada junto con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Laboratorio de Antropología y el Semillero de Arqueología de la Universidad Nacional. Allí, el público podrá acercarse al patrimonio arqueológico mediante exposiciones fotográficas, réplicas y explicaciones sobre excavaciones y los relatos que surgen de los vestigios de Usme.

La programación incluye también un espacio literario para las familias, exposiciones sobre la memoria histórica y ferroviaria de Usme, experiencias dedicadas a la memoria de las mujeres y una carrera de observación para los más pequeños que incentiva la exploración lúdica del patrimonio. Las tradiciones artísticas tendrán gran protagonismo gracias a la participación de grupos como El Tesorito del Candado y Semillas del Campo Olarteñitos, entre otros, ofreciendo música campesina y andina, así como muestras de danza tradicional.

Las experiencias compartidas durante el festival buscan fortalecer el sentido de pertenencia y el reconocimiento de las historias que configuran la identidad de Usme y de todo el sector rural bogotano. De acuerdo con el IDPC, cada actividad del festival será una invitación para escuchar, compartir y valorar los relatos que se tejen en torno al agua, la tierra y la vida campesina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Festival Patrimonios en Ruana en Usme?

De acuerdo con la programación, el festival Patrimonios en Ruana ofrece recorridos por senderos campesinos, talleres de tintes y tejidos, experiencias pedagógicas de arqueología, exposiciones fotográficas, actividades literarias, además de presentaciones culturales de música y danza tradicional. Hay también espacios dedicados a la historia de las mujeres y la vida rural, así como juegos y carreras de observación para niños.

¿Qué significa bioculturalidad y cómo se celebra en el festival?

El término biocultural hace referencia a la relación entre la biodiversidad y la diversidad cultural presentes en un territorio. En el festival Patrimonios en Ruana, la bioculturalidad se celebra mostrando conocimientos y prácticas tradicionales campesinas, la convivencia con el entorno, así como mediante recorridos y actividades que resaltan la importancia de cuidar el patrimonio natural y cultural de Usme.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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