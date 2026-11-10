Por: El Espectador

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El teatro trae a la vida embriaguez y reflexión de 'Druk', la obra que inicialmente Thomas Vinterberg escribió para ser representada en un escenario antes de su consagración cinematográfica en los premios Óscar. La historia original, ideada mientras Vinterberg trabajaba en el Burgtheater de Viena, pone el alcohol en el centro, no como advertencia ni sermón, sino como motor de la historia humana, combustible de grandes gestas y decisiones. Con el tiempo, sin embargo, la obra fue ganando un matiz más profundo, sobre todo tras la muerte de la hija de Vinterberg, Ida, quien había impulsado la adaptación al cine y sería parte del elenco. Tras este suceso, la cinta y luego la versión teatral giraron hacia un mensaje de reconexión con la vida después de la pérdida, representado en la travesía del personaje de Mads Mikkelsen. Después de su paso por importantes escenarios europeos, la obra llega a Bogotá bajo la dirección de Juan Bilis y la Fundación Teatro Nacional.

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En su versión colombiana, traducida por Joe Broderick, se produce un giro clave: la historia abandona su acento danés para adoptar referencias y costumbres locales. Los profesores protagonistas, interpretados por Rafael Novoa, César Álvarez, Ramsés Ramos y Rafael Zea, conversan sobre sus realidades como auténticos docentes colombianos, citan estudios de la Universidad Nacional, mencionan destinos como el Sisga y hasta salvan a estudiantes con unos rones. Esta “colombianización” acerca la obra al público, que pasa de ser mero espectador a parte activa del relato: responde preguntas en “clase”, sube a la tarima y se enreda en una dinámica inmersiva imposible de lograr desde la pantalla.

La representación teatral añade matices a la embriaguez: aquí no hay cortes ni distancia, sino risas compartidas y una complicidad directa que interpela sobre el límite entre la empatía y la omisión. Las actuaciones son fundamentales; destaca el Tomás de César Álvarez, quien logra conmover con su mezcla de humor y desasosiego. El diseño de Mateo Galvis, que marca el estado etílico de cada personaje, aporta dinamismo y el montaje mantiene el interés incluso en los momentos más serenos, aunque el duelo por la muerte de Tomás resulta más abrupto que en la película.

El texto plantea una pregunta provocadora al espectador: ¿qué hacemos cuando la autodestrucción ocurre ante nuestros ojos? En Colombia, donde el consumo de alcohol suma cerca de cuatro litros per cápita al año y la iniciación suele darse desde los 13 años (según Proesa y el Ministerio de Salud), la historia cobra relevancia, desmitificando un tema que sigue siendo tabú. 'Druk' no ofrece sermones, sino una ventana a la autocrítica y la risa, y deja al público con la tarea silenciosa de pensar en aquellos amigos que buscan una ronda más como salvavidas.

¿Cómo es la versión colombiana de la obra Druk y qué cambios introduce frente a la original?

La adaptación de 'Druk' en Bogotá, realizada por la Fundación Teatro Nacional y dirigida por Juan Bilis, transforma el relato danés al contexto colombiano mediante la “colombianización” de gestos, diálogos y referencias, como el uso del lenguaje local, la incorporación de estudios hechos por psicólogos de la Universidad Nacional, escenarios como el Sisga y detalles cotidianos como la compra de trucha fresca. Este cambio no solo hace familiar a la audiencia la historia, sino que añade una inmersión única al permitir la interacción directa entre actores y público, una característica que diferencia radicalmente la representación teatral del filme original.

¿Cuál es el mensaje central de Druk sobre el alcoholismo y por qué es relevante en Colombia?

'Druk' explora la relación social y personal con el alcohol, enfocado en la búsqueda de sentido y las formas de enfrentar la soledad, sin caer en la moralización o sermón. Si bien la historia parte de una celebración del trago como motor humano, termina siendo una reflexión sobre los límites de la complicidad y la capacidad de ayudar a quienes nos rodean. El tema es especialmente relevante en Colombia, donde el consumo de alcohol y la edad temprana de inicio son realidades presentes, y aún persiste una tendencia al silencio y el tabú en torno al problema, según cifras de Proesa y el Ministerio de Salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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