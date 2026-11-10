La televisión argentina perdió a uno de los artistas que hicieron parte de una etapa recordada del humor en ese país. Daniel Bifulco, actor y comediante de 56 años, falleció el pasado 4 de noviembre, noticia que se conoció días después y provocó mensajes de despedida entre sus colegas.

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El intérprete alcanzó reconocimiento por su participación en ‘Los Jaimitos’, un segmento humorístico de ‘VideoMatch’ en el que compartió escenario con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El programa, conducido por Marcelo Tinelli, fue uno de los espacios de entretenimiento más populares de la televisión argentina.

La muerte de Bifulco fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que recordó su recorrido en la pantalla chica y en el teatro. La organización también envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de profesión.

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El fallecimiento tomó por sorpresa a quienes seguían su carrera, pues el artista todavía tenía proyectos profesionales en marcha. De hecho, había anunciado su participación en una propuesta teatral para la próxima temporada de verano en Mar del Plata.

¿Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco?

El actor fue encontrado inconsciente durante la madrugada del 4 de noviembre en su vivienda, ubicada en el barrio de Villa Urquiza, en Buenos Aires. Según el reporte policial conocido por medios argentinos, su hermano llamó al servicio de emergencias 911 para pedir asistencia.

Luego de recibir el aviso, personal de la Policía acudió al inmueble y solicitó la presencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los profesionales de salud confirmaron que Bifulco ya no tenía signos vitales.

El parte policial indicó que el cuerpo se encontraba recostado y no presentaba señales visibles de violencia. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 36 intervino en el caso para establecer las circunstancias del fallecimiento, según informó Infobae.

Aunque algunos reportes mencionaron la posibilidad de un infarto, la causa de la muerte no había sido confirmada oficialmente en la información divulgada sobre el caso. Por ello, no es posible atribuir el deceso a una condición médica específica.

#LAMENTABLE | Murió el actor y comediante argentino Daniel Bifulco, mejor conocido por interpretar a “Jaimito rojo”. ⚫️🕊️

#ST https://t.co/98Aha0ecnW — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 7, 2026

El personaje con el que Daniel Bifulco conquistó al público argentino

Buena parte del reconocimiento de Bifulco estuvo ligado a ‘Los Jaimitos’, trío humorístico que integró junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Sus apariciones en ‘VideoMatch’ lo acercaron a una amplia audiencia y dejaron uno de los personajes más recordados de su trayectoria.

Su trabajo no se limitó a ese programa. La Asociación Argentina de Actores y Actrices destacó que también participó en producciones como ‘Showmatch’, ‘Gran cuñado’, ‘Los Roldán’, ‘La niñera’, ‘Panam y circo’ y ‘Polémica en el bar’, entre otros espacios de televisión.

En 2024 volvió a compartir proyectos con Roberto Peña en ‘Noche de Peña’, emitido por Crónica TV. Además, desarrolló parte de su carrera en el teatro, donde continuó vinculado con espectáculos de humor.

Daniel Bifulco tenía proyectos para la temporada de verano

La actividad artística del humorista seguía en marcha antes de su fallecimiento. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales había anunciado que se sumaría a ‘La magia de la risa’, espectáculo con el que tenía previsto presentarse en Mar del Plata durante la temporada de verano.

La noticia de su muerte también provocó reacciones entre antiguos compañeros de televisión y artistas con quienes compartió escenarios. Sus colegas lo recordaron por su trabajo y por el vínculo que construyó durante años en el mundo del espectáculo argentino.

El velorio de Bifulco se llevó a cabo el 6 de noviembre en Villa Urquiza, el mismo barrio de Buenos Aires donde residía.

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