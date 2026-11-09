La música colombiana sigue ampliando su repertorio con nuevas colaboraciones, álbumes y canciones que comienzan a ganar espacio en plataformas digitales. Desde el urbano hasta el folclore, La Corte reúne los estrenos, anuncios y proyectos que vale la pena tener en el radar.

Sigue a PULZO en Discover

El top de La Corte

Esta semana, los lanzamientos urbanos comparten protagonismo con la música popular y proyectos que conectan con diferentes generaciones.

Blessd presenta ‘Window Shopper’, un nuevo sencillo que se suma a su repertorio y mantiene al artista paisa en movimiento dentro de la escena urbana.

Lee También

Por su parte, J Álvarez y Arelys Henao continúan llevando su colaboración ‘Cuando te perdí’ a nuevos públicos, en un encuentro que une el reguetón con la música popular colombiana.

Uno de los lanzamientos que empieza a mostrar resultados en plataformas es ‘Arroz con huevo’, de Hamilton y Sech. La canción alcanzó el puesto número 10 en las tendencias de YouTube Colombia en poco más de tres días y se acerca al millón de reproducciones, según las cifras reportadas.

El ambiente de fin de año también comienza a sentirse con Luis Alfonso, quien presenta ‘Bella bonita y contentosa’, una canción que llega con sabor decembrino.

Además, Juanes pone a disposición del público ’25 Aniversario’, un lanzamiento que se suma a la celebración de su recorrido musical.

Para tener en la lista

Las colaboraciones y las reinterpretaciones marcan esta sección, con artistas que exploran nuevos sonidos y revisitan canciones que han dejado huella.

Fariana presenta ‘Ula Ula’ junto a Rayo & Toby y Totoy El Frío, una unión que reúne distintas figuras de la música urbana colombiana. También llegan Jerry Di y Juliana con ‘Bendito’, una colaboración que se suma a las novedades del pop latino.

El folclore tiene una nueva lectura con ‘Niña Bonita’, canción que se convirtió en un referente a través de la interpretación de Jean Carlos Centeno y que ahora se reinventa bajo la producción de Argüello, con una propuesta renovada.

En otro homenaje a la historia musical colombiana, los cuatro fundadores y compositores de Kraken regraban ‘Kraken I’, conservando la voz original de Elkin Ramírez, una apuesta que busca mantener viva la esencia de la agrupación.

Desde Cali para el mundo, Cali Flow Latino presenta ‘Basiquito’, un sencillo que llega con una propuesta festiva y una apuesta por llevar su sonido a escenarios internacionales.

La lista también incluye ‘Europea’, de Carabin3, una nueva entrega que se suma al movimiento urbano.

Natalia Natalia regresa con ‘Fin de temporada’, una canción que invita a reflexionar sobre el cierre de ciclos, el reencuentro personal y la posibilidad de abrazar nuevos comienzos.

El radar de La Corte

Los próximos lanzamientos y los proyectos que comienzan a ganar fuerza también tienen espacio en esta edición.

Zaider superó el millón de reproducciones en Spotify con ‘Plenitud’ y anunció nueva música. ‘Pulserita (Ay Mi Reina)’ estará disponible este jueves 12 de noviembre y será el primer adelanto de su próximo EP, programado para el 26 de noviembre.

Esta semana también hay espacio para diferentes sonidos y propuestas. Luis Miguel del Amargue presenta el álbum ‘A Otro Nivel’, con covers de vallenato llevados al amargue dominicano.

En el cruce entre música popular y reguetón clásico aparece nuevamente ‘Cuando te perdí’, de Arelys Henao y J Álvarez, una colaboración que conecta dos universos musicales.

El ambiente de diciembre también empieza a tomar forma con ‘Roncito’, de Anderson Raura, una propuesta de cumbia pensada para las reuniones familiares.

Por su parte, Peter Manjarrés presenta ‘Luchador’, un álbum que conserva el sonido tradicional del vallenato, con acordeón, caja y guacharaca, mientras desarrolla historias propias.

Nuevos álbumes en el radar

Las producciones de larga duración también se abren paso entre los estrenos de la semana.

Darmand presenta ‘Skins’, su álbum debut, con el que explora un universo creativo que conecta sus referencias de Disney y Marvel con la música electrónica.

Además, Juan Palau estrena ’33’, su primer álbum, una nueva etapa dentro de su recorrido musical que amplía su propuesta como artista colombiano.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.