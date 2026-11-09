Por: El Espectador

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El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentó su programación para la temporada 2027, conformada por 152 funciones que incluyen una amplia gama de espectáculos culturales. Según la propia institución, este plan continúa consolidando el teatro como un epicentro artístico de Bogotá y promueve el acceso a la cultura en la ciudad. Entre los focos principales del año se destacan homenajes significativos: el bicentenario de la muerte del compositor alemán Ludwig van Beethoven y el centenario del natalicio del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

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En homenaje a Beethoven, la programación girará en torno al VIII Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, celebrado del 24 al 27 de marzo bajo el lema ‘Bogotá es Beethoven 200’. De acuerdo con el Teatro Mayor, el legado del compositor será explorado desde diferentes ángulos, mostrando desde la libertad artística que representa su célebre "Novena sinfonía" hasta facetas más personales como sus experiencias de vida. El festival contempla 18 conciertos en cuatro escenarios, incluidos dos de acceso gratuito. Entre los invitados figuran la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, el Belcea Quartet, el violinista Leonidas Kavakos y los pianistas Enrico Pace y Gottlieb Wallisch.

Por su parte, la celebración de los cien años del nacimiento de García Márquez contará con tres montajes destacados. El Teatro Cenit presentará ‘Gabo 100: in memoriam’ en la apertura del Festival Gabo; Teatro Tierra llevará a escena ‘Úrsula Iguarán, delirio sin fin’; además, el ensamble francés L'Itinéraire estrenará una obra especialmente dedicada al autor colombiano.

En el ámbito lírico, dos producciones se destacan: ‘Fidelio’, de Beethoven, que tendrá la participación de la Gürzenich-Orchester Colonia bajo la dirección musical de Andrés Orozco-Estrada, y ‘Rigoletto’, de Verdi, en alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y Patrick Fournillier. La oferta lírica incluye también ‘La voz humana’, de Francis Poulenc, ‘Cavalleria rusticana’, de Pietro Mascagni junto a la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional de Colombia, ‘Tristana’, inspirada en la novela de Benito Pérez Galdós y una Gala de Zarzuela.

En los conciertos sinfónicos resalta la interpretación de la ‘Octava Sinfonía de Mahler’, la llamada Sinfonía de los Mil, con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Además, la temporada celebrará los 60 años de la Filarmónica de Bogotá con una serie de conciertos. En danza, Incolballet pondrá en escena ‘Carmen’, ‘Zorba el griego’ y ‘El cascanueces’, mientras que España y Argentina estarán presentes con obras de Antonio Najarro y el Ballet Folklórico Nacional, respectivamente.

La programación colombiana estará representada por artistas como Las Añez, Marta Gómez, María Cristina Plata, Piangua y Colombia Negra. La agenda incluye además producciones teatrales nacionales e internacionales, y propuestas para público infantil como ‘Conejo azul’. Proyectos de acceso a las artes como Teatro Digital, Cien Mil Niños al Mayor y Teatropedia seguirán en marcha, junto a 17 espectáculos enfocados en la conciencia ambiental con Teatro Verde. La preventa de los espectáculos estelares ofrecerá descuentos hasta el 31 de diciembre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué conciertos y espectáculos destacan en la temporada 2027 del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo?

La temporada 2027 del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se caracteriza por una oferta amplia que incluye 152 funciones. Destacan el VIII Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, centrado en la figura de Beethoven, con invitados internacionales como la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo y el violinista Leonidas Kavakos. En ópera, resaltan ‘Fidelio’ y ‘Rigoletto’, así como eventos como la ‘Octava Sinfonía de Mahler’ y las producciones de danza a cargo de Incolballet.

¿Qué actividades celebran el centenario de Gabriel García Márquez en Bogotá durante 2027?

La conmemoración del centenario de Gabriel García Márquez contempla el estreno de tres obras en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo: ‘Gabo 100: in memoriam’ a cargo del Teatro Cenit, ‘Úrsula Iguarán, delirio sin fin’ presentada por Teatro Tierra, y una composición original del ensamble francés L’Itinéraire dedicada al autor colombiano. Estas actividades buscan rendir homenaje al legado literario y cultural del Nobel.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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