Por: Portal Bogotá

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Valery Edith Sofía Rubio Torres, deportista destacada del programa Bogotá, mi Ciudad, mi Casa e integrante del Equipo Bogotá, logró una hazaña histórica para Colombia al conquistar la medalla de bronce en lucha de playa durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. En la competencia, Valery se enfrentó a rivales de alto nivel y fue capaz de asegurar el tercer lugar del podio tras superar a la argelina Meriem Safiya Grib. El oro en esta disciplina fue para Ndeye Diatta, de Senegal, mientras que la plata la obtuvo la mexicana Karen Silvia Ríos, según información publicada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y la Alcaldía de Bogotá.

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El recorrido de Valery hacia la medalla comenzó en el Grupo C de la categoría 45 kilogramos. Allí logró vencer 3-0 a Nname Brem de Guinea Bisaú y, aunque después cayó 1-3 ante la mexicana Karen Ríos, supo reponerse al superar 5-0 a la búlgara Kristin Iliyna. Estas dos victorias le permitieron avanzar a las semifinales. En esa fase, la bogotana perdió frente a la senegalesa Ndeye Khady Diatta, pero tuvo una segunda oportunidad en la disputa por el bronce y no la desaprovechó, venciendo de manera contundente 4-0 a Meriem Grib (Argelia), para asegurar su lugar entre las mejores del mundo.

La vida y carrera de Valery Edith comenzó en el Distrito Capital, donde nació el 12 de mayo de 2010 como la mayor de tres hermanos. Desde temprana edad, su familia la apoyó en el deporte, iniciando su pasión por la lucha en 2019. Reside en el barrio El Carmelo, en Kennedy, y entrena en el coliseo Cayetano Cañizares bajo las orientaciones del entrenador Rigoberto Carvajal Rojas. Ha sido campeona nacional, medallista panamericana y suramericana, además de beneficiaria del apoyo del IDRD desde 2023.

La relevancia del logro de Valery se enmarca en la destacada actuación del Equipo Bogotá en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ya que esta presea es la segunda conseguida en la edición de Dakar 2026, sumándose al bronce obtenido por Alejandro Gutiérrez en ecuestres. Bogotá acumula nueve medallas en la historia de estos juegos, repartidas en oro, plata y bronce, lo que reafirma el papel central de la capital en el desarrollo del deporte colombiano. De acuerdo con el IDRD, con las conquistas recientes, Colombia suma ya 23 medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Valery Rubio, la medallista de bronce en lucha playa en Dakar 2026?

Valery Edith Sofía Rubio Torres es una joven deportista bogotana, nacida en 2010, que comenzó su carrera en la lucha deportiva en 2019 y ha destacado a nivel nacional, panamericano y suramericano. Entrena en Kennedy gracias al apoyo de su familia y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), siendo ejemplo de disciplina y compromiso que la llevó a obtener el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

¿Cuántas medallas ha ganado Bogotá en los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Según datos del IDRD, Bogotá ha alcanzado nueve medallas a lo largo de su historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Estas preseas incluyen tres de oro, tres de plata y tres de bronce, aportando significativamente al total de 23 medallas logradas por Colombia en estas justas deportivas internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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