Por: Gol Caracol

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El Real Madrid femenino enfrenta su cuarta jornada en la Liga de Campeones con la necesidad de sumar su primera victoria, luego de tres empates consecutivos que han dejado al equipo en una posición comprometida para avanzar de ronda, según información recogida por Noticias Caracol. Este nuevo duelo será ante el Paris FC, club que tampoco ha logrado ganar en el arranque de la temporada europea.

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Bajo la dirección de Pau Quesada, el conjunto español inició su participación europea con una serie de resultados equitativos: igualó 1-1 ante el Paris Saint-Germain en casa, repitió el resultado contra el Manchester City como visitante y después empató 2-2 frente al Bayern de Múnich. En los tres compromisos, el Real Madrid se adelantó primero en el marcador, pero no pudo mantener la ventaja, evidenciando una dificultad para sostener los resultados hasta el pitido final.

Actualmente, el Real Madrid suma tres puntos y ocupa la novena posición, liderando un quíntuple empate junto a Manchester City, Koge, Benfica y Servette. Las cuatro primeras posiciones al término de la ronda permiten el acceso directo a los cuartos de final, mientras que quienes queden entre la quinta y duodécima posición deberán afrontar una eliminatoria previa, un aspecto clave en la planificación del equipo.

Las merengues buscan superar la barrera de cuartos de final, fase donde han sido eliminadas en las tres ocasiones anteriores. En la Liga F, ocupan la segunda plaza, a cuatro puntos del líder Barcelona, pero su reciente empate 1-1 frente al Athletic Club volvió a mostrar esa tendencia de desperdiciar ventajas y alejarse del liderato.

Un tema preocupante es el estado físico de Linda Caicedo, quien debió retirarse del campo en el minuto 64 por molestias en su pierna, mostrando claros signos de dolor. Noticias Caracol señala que no existe confirmación oficial sobre la gravedad de la lesión, pero de confirmarse su ausencia sería una baja importante, ya que la colombiana ha contribuido con tres goles y una asistencia en la temporada.

Por el lado del Paris FC, su recorrido en la Liga de Campeones también ha sido complicado. El equipo francés perdió con Barcelona y empató ante Arsenal y Häcken, por lo que apenas suma dos puntos y se encuentra en la decimocuarta posición, lejos de avanzar a la siguiente fase. En la liga local, las dirigidas por Sandrine Soubeyrand son terceras, con cinco victorias, un empate y una derrota, teniendo un partido menos que los líderes Olympique de Lyon y PSG.

El Paris afrontará el partido sin su capitana Clara Mateo, expulsada en el último partido ante el Häcken tras recibir una tarjeta roja; su ausencia implica un golpe duro para las opciones ofensivas del conjunto francés.

Ambos clubes se han enfrentado cinco veces en la Liga de Campeones, destacando la eliminatoria previa a octavos donde Real Madrid avanzó con un global de 5-2 la temporada pasada. En cambio, en encuentros previos del año 2023, fue el Paris FC quien salió victorioso.

El compromiso será el martes 10 de noviembre a las 12:45 p. m. (hora Colombia) en la Ciudad Real Madrid, con transmisión por ESPN.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué jugadoras clave serán baja para Real Madrid y Paris FC en la próxima jornada de la Liga de Campeones femenina?

Linda Caicedo podría estar ausente del partido para el Real Madrid debido a molestias en su pierna, aunque su condición aún no ha sido confirmada oficialmente, de acuerdo con Noticias Caracol. En el caso del Paris FC, la capitana Clara Mateo será baja segura tras recibir una tarjeta roja en el último encuentro europeo, lo que deja a ambos equipos sin algunas de sus principales referentes para este importante cruce.

¿Cuál es la situación actual de Real Madrid y Paris FC en la Liga de Campeones femenina 2025/2026?

Después de tres empates, el Real Madrid se encuentra noveno en la tabla con tres puntos, liderando un múltiple empate y luchando por meterse en los primeros cuatro lugares que otorgan acceso directo a los cuartos de final. El Paris FC, por su parte, apenas suma dos unidades y ocupa el puesto catorce, fuera actualmente de la zona de clasificación. Ambos buscan revertir su situación en este enfrentamiento directo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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