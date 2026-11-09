En la noche de este domingo, 8 de noviembre, Palmeiras se logró clasificar a una nueva final en la temporada, luego de vencer al Vasco Da Gama en la definición desde el punto penalti.

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El compromiso terminó 2-1 a favor del conjunto de Río de Janeiro, la llave terminó 2-2 y por eso tocó irse hasta los doce pasos, pero allí se impuso el cuadro verde por 5-4.

El último en cobrar por parte del Vasco Da Gama fue Carlos Andrés Gómez, jugador de la Selección Colombia, quien cobró cruzado y fuerte, pero el arquero le adivinó el tiro y así le dio la clasificación a su equipo.

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Este fue el cobro:

GIGANTE! Carlos Miguel pegou o pênalti de Andrés Gómez e classificou o Palmeiras à final da Copa do Brasil. #futebol #vasco #palmeiras #copadobrasil https://t.co/E96OO4Thsm — ge (@geglobo) November 8, 2026

Ante esto, Jhon Arias, figura del Palmeiras, tuvo un gran gesto, puesto que en vez de irse a celebrar con sus compañeros la clasificación a otra final, decidió ir a consolar y abrazar a su compañero de la Selección Colombia en este complicado momento.

Este fue el noble gesto del chocoano:

🇨🇴 El consuelo de Jhon Arias a Carlos Andrés Gómez tras fallar el penal decisivo en la semifinal de la Copa de Brasil. https://t.co/o9vS3fFVGE — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 9, 2026

Esto demuestra lo buen compañero que es Jhon Arias, quien con este tipo de gestos refleja liderazgo, compañerismo y más, entendiendo que estos jugadores pueden ser muy importantes en el proceso de la Selección Colombia.

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Cómo va Palmeiras en la temporada

Ahora, esta es otra gran temporada del Palmeiras, puesto que con esta victoria se clasificó a la final de la Copa de Brasil, en la que se medirá contra Gremio buscando un nuevo título.

Además, jugará la final de la Copa Libertadores contra Estudiantes de la Plata en Montevideo, Uruguay, el 28 de noviembre, y en la liga brasileña está luchando mano a mano con el Flamengo para quedarse con el título, pues va segundo con 73 puntos, a solo tres de su rival.

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