Jaminton Campaz no podrá integrar la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre, luego de presentar una lesión muscular durante su reciente compromiso con Rosario Central.

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De acuerdo con el comunicado del cuerpo técnico del combinado nacional, el futbolista sufrió un leve edema por sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, situación que le impide sumarse a la concentración del equipo.

Ante la ausencia del extremo, el entrenador y su equipo de trabajo decidieron convocar a Óscar Cortés, jugador del Club Atlético Huracán, quien se incorporará al grupo para afrontar los compromisos internacionales.

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Óscar Cortés reemplaza a Jaminton Campaz en la Selección Colombia

La convocatoria de Cortés se produce tras la baja médica de Campaz, quien venía siendo considerado para integrar el equipo nacional durante esta fecha FIFA de noviembre.

El cuerpo técnico, junto con los jugadores de la Selección Colombia, le expresó sus deseos de una pronta recuperación al futbolista de Rosario Central y manifestó su confianza en que regresará en óptimas condiciones para continuar aportando al combinado nacional.

Por ahora, el parte médico no especifica un tiempo estimado de recuperación para Campaz.

La lesión de Jaminton Campaz

El reporte oficial indica que el jugador presenta un edema leve asociado a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. La molestia fue detectada tras el partido que disputó con Rosario Central, su club en Argentina.

La lesión le impedirá participar en los amistosos programados por Colombia durante la fecha FIFA de noviembre ante Chile, mientras Óscar Cortés tendrá la oportunidad de sumarse a la convocatoria y ocupar su lugar.

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