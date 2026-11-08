Por: Gol Caracol

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El final de 2026 marca un punto crucial para el fútbol colombiano, especialmente porque la Liga BetPlay II-2026 está a punto de entrar a su fase de cuadrangulares, según lo informa Noticias Caracol. Por otra parte, la Copa BetPlay ya llegó a la etapa de semifinales, lo que obliga a los diversos equipos, como Atlético Nacional dirigido por Lucas González, a prepararse con su mejor nómina disponible. Sin embargo, el panorama se complica debido a la reciente convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos ante Chile programados en noviembre, que incluyó a dos de los jugadores fundamentales de Nacional: Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo. Esta decisión se convierte en un desafío para el cuerpo técnico, que debe afrontar los últimos partidos sin estos futbolistas claves.

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De acuerdo con Noticias Caracol, Lucas González expresó públicamente tanto orgullo como molestia por la situación. En rueda de prensa posterior a la victoria de Nacional 4-3 sobre Deportivo Pereira, González resaltó que aunque la convocatoria es motivo de honor, la pérdida de jugadores para encuentros decisivos genera desventajas notables. El entrenador criticó la falta de coherencia en el manejo de estas situaciones, comparando el caso con lo sucedido con Álvaro Montero, quien pudo permanecer en Boca Juniors para disputar la semifinal de Copa Argentina, mientras que los clubes colombianos deben ceder a sus jugadores convocados, de lo contrario se exponen a sanciones. Según la misma fuente, González advirtió que esto se agrava cuando hay convocatorias simultáneas para selecciones sub-20 y sub-17, lo que puede llevar a perder hasta ocho o nueve jugadores del plantel principal. Frente a esta realidad, insiste en que lo único que queda es adaptarse.

Sobre el nivel deportivo del equipo, González admitió que, pese a las virtudes de Nacional, considera prioritario enfocarse en los aspectos por mejorar antes que resaltar lo positivo. En sus palabras recogidas por Noticias Caracol, el técnico fue autocrítico tras el reciente encuentro e instó a mantener la concentración, primero contra Once Caldas, para cerrar con buen pie la fase ‘todos contra todos’ antes de iniciar los cuadrangulares semifinales. Consultado sobre el respaldo de la hinchada, el entrenador evitó comparaciones con otros procesos y destacó que la autocrítica es necesaria para crecer, subrayando que Nacional es el club con la camiseta "que más pesa" y que el objetivo siempre es buscar la victoria. Además, respaldó su balance con la diferencia de gol y destacó que, junto a América de Cali, son los equipos con más goles anotados y menos recibidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta a Nacional la convocatoria de jugadores a la Selección Colombia en etapas decisivas de la Liga BetPlay?

Las convocatorias a la Selección Colombia impactan directamente a Atlético Nacional, ya que obligan al club a afrontar partidos importantes sin jugadores clave como Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, según Noticias Caracol. En opinión del entrenador Lucas González, esto representa una desventaja considerable porque, en momentos definitivos del torneo, la plantilla pierde varias piezas fundamentales que son difíciles de reemplazar, especialmente cuando hay convocatorias también para categorías inferiores.

¿Cuál es la diferencia de trato entre jugadores convocados de clubes colombianos y del exterior, según Lucas González?

De acuerdo con lo expuesto por Lucas González en rueda de prensa recogida por Noticias Caracol, existe una diferencia en la manera en que se gestionan las convocatorias: mientras que clubes extranjeros como Boca Juniors pueden negociar la permanencia de sus futbolistas para partidos importantes, los clubes colombianos están obligados a liberar a sus jugadores convocados a la selección nacional, enfrentando sanciones si no lo hacen. Esta situación es señalada como incoherente y perjudicial para los equipos locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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