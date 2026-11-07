Caracol Televisión se pronunció sobre la alerta de seguridad que provocó la evacuación de sus instalaciones en Bogotá durante la noche de este sábado 7 de noviembre. En un comunicado, el medio aseguró que las autoridades le informaron sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal.

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(Vea también: Evacuan las instalaciones de Caracol TV por amenaza de bomba)

“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, señaló la compañía.

El pronunciamiento se conoció después de que se activaran los protocolos de seguridad en las instalaciones del medio, ante la alerta por un paquete sospechoso que habría sido marcado por perros especializados en la detección de explosivos.

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La situación llevó a evacuar el edificio mientras se esperaba la intervención de la Policía Antiexplosivos. Durante el procedimiento también se registró el sobrevuelo de helicópteros en el sector.

Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes. — Caracol Televisión (@CaracolTV) November 8, 2026

Policía informó que no había evidencia de explosivos por el momento

En medio de la emergencia, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó un primer reporte sobre la situación y señaló que no había evidencia de explosivos dentro de las instalaciones de Caracol Televisión ni en sus inmediaciones.

“Al momento no hay evidencia de explosivos en inmediaciones, o al interior de Caracol TV”, indicó la institución en un mensaje dirigido a los periodistas.

De esta manera, el pronunciamiento de Caracol puso sobre la mesa otro elemento de la alerta: la advertencia que, según el canal, recibió de las autoridades sobre posibles intenciones de grupos ilegales de atentar contra sus instalaciones.

Por ahora, Caracol señaló que cualquier información adicional será entregada por las autoridades competentes. No se han divulgado públicamente detalles sobre los grupos que estarían detrás de la amenaza ni sobre la identidad de posibles responsables.

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