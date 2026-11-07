Un megaoperativo de registro y control en el establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá, dejó como resultado la incautación de 264 celulares, 456 tarjetas SIM, armas cortopunzantes, sustancias ilícitas y otros elementos que fueron encontrados dentro de la cárcel.

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El procedimiento contó con la participación de 300 funcionarios del INPEC y de la Policía Nacional, según informó Abelardo de la Espriella en una publicación en su cuenta de X, en la que entregó el balance de la intervención.

Entre los elementos decomisados también aparecen 24 dispositivos wifi, más de siete millones de pesos en efectivo, varios kilogramos de cocaína y marihuana, 800 litros de licor artesanal, joyas de oro y otros dispositivos tecnológicos.

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¡EN LA ERA DEL TIGRE, EN LAS CÁRCELES SE IMPONE LA LEY, LA DISCIPLINA Y LA AUTORIDAD CON MANO FIRME! ¡SE LES ACABÓ LA FIESTA A LOS DELINCUENTES QUE PRETENDEN SEGUIR OPERANDO DESDE LAS PRISIONES! He ordenado un MEGAOPERATIVO DE REGISTRO Y CONTROL en el establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita, Boyacá, con el despliegue de 300 funcionarios del INPEC y de nuestra Policía Nacional. ¡LOS RESULTADOS SON CONTUNDENTES! Fueron incautados 264 celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos wifi, 91 armas cortopunzantes, más de 7 millones de pesos en efectivo, varios kilogramos de cocaína y marihuana, 800 litros de licor artesanal, joyas de oro y otros dispositivos tecnológicos. ¡CÁRCEL ES CÁRCEL! ¡NO SON CENTROS DE OPERACIONES CRIMINALES NI LUGARES DE PRIVILEGIOS PARA LOS DELINCUENTES! He dado una orden clara: cerrarles el paso a las redes criminales que pretenden seguir extorsionando, amenazando y coordinando delitos desde los establecimientos penitenciarios. No voy a permitir que quienes están privados de la libertad sigan sembrando terror entre los colombianos. Seguiré fortaleciendo los controles, combatiendo la corrupción y recuperando plenamente la autoridad dentro de nuestras cárceles. ¡EN LA PATRIA MILAGRO, LA LEY SE RESPETA Y LA AUTORIDAD SE EJERCE SIN TITUBEOS! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 7, 2026

Estos fueron los elementos incautados en la cárcel El Barne

El balance divulgado por De la Espriella incluye diferentes objetos que estaban dentro del establecimiento penitenciario y que, según el mandatario, pueden facilitar actividades ilegales desde las cárceles.

Este es el listado de los elementos reportados:

264 celulares.

456 tarjetas SIM.

24 dispositivos wifi.

91 armas cortopunzantes.

Más de siete millones de pesos en efectivo.

en efectivo. Varios kilogramos de cocaína y marihuana.

800 litros de licor artesanal.

Joyas de oro.

Otros dispositivos tecnológicos.

El anuncio no detalló las cantidades exactas de las sustancias ilícitas ni entregó información sobre posibles responsables o personas involucradas en el ingreso de estos elementos al penal.

De la Espriella ordenó reforzar controles en las cárceles

En su publicación, De la Espriella aseguró que el operativo hace parte de una estrategia para impedir que las personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios.

El mandatario afirmó que busca cerrarles el paso a las redes que, según señaló, utilizan las cárceles para realizar extorsiones, amenazas y otros delitos.

También anunció que se fortalecerán los controles, las medidas contra la corrupción y las acciones para recuperar la autoridad dentro de los centros penitenciarios.

La intervención en El Barne se suma a las acciones de registro y control que buscan detectar elementos prohibidos dentro de las cárceles. Por ahora, el balance divulgado se concentra en los objetos incautados y no incluye detalles adicionales sobre capturas, investigaciones o medidas disciplinarias derivadas del procedimiento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.