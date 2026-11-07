Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La preocupación por el futuro de la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa (Relata) quedó plasmada en una carta firmada por 97 mujeres del ámbito literario colombiano, quienes expresan su inquietud sobre el rumbo de la cultura en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El texto, citado por El Espectador, señala que el nuevo gobierno está ignorando los procesos de larga data vinculados al fortalecimiento de la autonomía multicultural y cultural del país, imponiendo en cambio una visión autoritaria y única de la realidad. Según la misiva, esta postura estaría afectando iniciativas como Relata, un proyecto central del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los problemas identificados por las firmantes, se destacan la cancelación del encuentro anual de directores y directoras de talleres, el congelamiento de recursos destinados a premios literarios y la suspensión de nuevas contrataciones. La carta denuncia que no se han contratado jurados para los concursos ni un editor para la Antología Relata. Estas acciones, de acuerdo con las firmantes, no solo constituyen una controversia administrativa, sino que evidencian una visión de país en la que la cultura pierde relevancia como espacio de reflexión y resignificación de la vida social.

En su argumentación, las escritoras explican que Relata nació del reconocimiento constitucional de la cultura como derecho y fundamento de la nacionalidad, tal como lo consagran los artículos 7, 8, 70, 71, 72 y 61 de la Constitución de 1991. Estos artículos establecen el deber estatal de proteger, promover y estimular la diversidad cultural, la libertad artística, la protección del patrimonio y de la propiedad intelectual. El comunicado recuerda que, aunque los proyectos culturales han variado según los gobiernos, en las últimas tres décadas se ha entendido la cultura como una prioridad y se ha mantenido el Sistema Nacional de Cultura.

Las firmantes destacan que la continuidad de este sistema permitió a la literatura colombiana crear narrativas diversas, abordar duelos históricos y pensar la cultura como camino de comprensión social. Aseguran que el debilitamiento de Relata pone en riesgo no solo la formación de escritores, sino también la red de bibliotecas y los estímulos a la creación. Subrayan que la red sirvió de base para la expansión de la escritura creativa en Colombia, inspirando la fundación de maestrías y programas universitarios en esta disciplina. Por eso, cierran el pronunciamiento exigiendo respeto por el marco constitucional, vigilancia social sobre la gestión cultural y una rectificación en la política del Ministerio.

¿Cuál es el impacto de Relata en la cultura literaria de Colombia según la carta?

De acuerdo con la misiva citada por El Espectador, Relata ha sido fundamental en la formación de escritores y la promoción de actividades literarias en todo el país. Ha funcionado como base para la multiplicación de programas académicos y culturales, facilitando la creación de narrativas sobre la realidad colombiana y contribuyendo a la construcción de una sociedad más reflexiva y autónoma en lo cultural.

¿Qué artículos de la Constitución respaldan la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa?

Según la carta citada, los artículos 7, 8, 70, 71, 72 y 61 de la Constitución de 1991 sustentan la existencia y continuidad de Relata. Estos artículos reconocen la diversidad cultural, promueven la igualdad de oportunidades de acceso a la cultura, protegen la libertad de expresión artística y establecen la protección tanto del patrimonio como de la propiedad intelectual en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.