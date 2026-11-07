Un ataque con drones acondicionados con explosivos contra las instalaciones del cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, dejó tres uniformados muertos y 35 heridos, de acuerdo con el balance actualizado conocido durante la tarde de este sábado 7 de noviembre.

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La acción armada ocurrió hacia el mediodía y tuvo como objetivo las instalaciones militares donde funciona el Batallón de Selva N.º 48. Según información conocida por Noticias Caracol, los explosivos fueron lanzados desde drones cuando varios soldados se encontraban reunidos en una de las edificaciones para almorzar.

El balance inicial conocido por ese medio hablaba de 20 heridos, ocho de ellos de gravedad. Sin embargo, la cifra aumentó posteriormente a 35 lesionados, mientras las autoridades avanzaban en la atención de los afectados y la evaluación de los daños. Semana también confirmó, a través de fuentes militares, que el ataque dejó al menos tres uniformados muertos y más de 30 heridos.

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Los lesionados están siendo trasladados a centros asistenciales de Barrancabermeja y Bucaramanga, en Santander, para recibir atención médica.

¿Quién estaría detrás del atentado contra el Ejército en Santa Rosa?

Las primeras informaciones relacionan el ataque con una posible retaliación de grupos armados por recientes operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras ilegales que delinquen en el sur de Bolívar.

Entre las hipótesis conocidas está una eventual respuesta del Ejército de Liberación Nacional (Eln) por la captura de uno de sus presuntos cabecillas en esa región.

El municipio de Santa Rosa del Sur y otras poblaciones de la zona tienen presencia de diferentes organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Eln y estructuras de las disidencias de las Farc.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente la responsabilidad definitiva del ataque ni confirmado que la acción haya sido una represalia directa por esa captura.

Ejército activó protocolos de seguridad tras ataque con explosivos

La Primera División del Ejército confirmó el atentado mediante un comunicado en el que informó que el cantón militar fue atacado con aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos. La institución calificó lo ocurrido como una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

“Tras lo ocurrido, se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantan las verificaciones para establecer las posibles afectaciones derivadas de este hecho”, indicó el Ejército.

La institución también hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita anticipar y prevenir nuevas acciones contra la Fuerza Pública y la población civil. Para ello, recordó que está habilitada la línea 107 contra el terrorismo.

#ComunicaciónOficial | La Primera División del @COL_EJERCITO se permite informar a la opinión pública que: 1. En una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos, las instalaciones del Cantón Militar, ubicado en Santa Rosa, sur de Bolívar, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado mediante el empleo de aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos. 2. De manera inmediata, tras registrarse esta acción violenta, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se adelantaron las verificaciones necesarias para establecer los daños y las afectaciones ocasionadas por este hecho. 3. Como consecuencia de esta acción criminal, lamentablemente, tres de nuestros uniformados fueron asesinados, ocho más resultaron heridos de gravedad y otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales. 4. El Ejército Nacional rechaza categóricamente esta acción criminal e invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita anticipar y prevenir hechos violentos que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de la población civil y de los integrantes de la Fuerza Pública. Para ello, está habilitada la #Línea107 contra el terrorismo. — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) November 7, 2026

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