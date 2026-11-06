Por: VALORA ANALITIK

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Colombia atraviesa un déficit de gas natural que ha incrementado la necesidad de acudir a los mercados internacionales para satisfacer la demanda de este energético. Ante este panorama, Ecopetrol está impulsando nuevos proyectos de importación de gas por el Pacífico y el Caribe, así como la posibilidad de traer este combustible desde Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte.

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Sobre la posibilidad de importar gas desde Venezuela a través de dicho gasoducto, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, mencionó que la rehabilitación de esta infraestructura podría adicionar, en una primera fase, 50 millones de pies cúbicos diarios de gas a la oferta colombiana, lo que equivale a cerca de 5 % de la demanda del país en 2025.

Adicionalmente, explicó que los seis frentes para promover la exploración y producción de hidrocarburos estarán concentrados en los incentivos tributarios y en el RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial).

“Este RUGE es importante porque recoge la experiencia argentina, pero también un estudio que se hizo a nivel mundial sobre los problemas que se tuvieron y los hallazgos que se encontraron. Esta medida viene mejorada. El RUGE ya tiene lecciones aprendidas a nivel internacional”, dijo.

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De otro lado, hizo referencia a los incentivos para la exploración y la apertura de nuevas áreas, que comprenden un potencial de 20 millones de hectáreas en 12 cuencas. También advirtió la necesidad de avanzar en mecanismos regulatorios en materia minera y energética, asuntos ambientales, defensa y seguridad, así como en la articulación entre los diferentes sectores.

Todo lo anterior fue expuesto en el marco de la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, del cual Valora Analitik es media partner. Arboleda añadió que el sector de petróleo y gas enfrenta caídas en la oferta. Indicó que Chuchupa, Cupiagua y Cusiana son algunas de las principales fuentes de gas del país, pero también se encuentran entre las que registran un mayor declive en su producción.

En el marco de la IX #CumbrePetróleoGasyEnergía, María Nohemi Arboleda (@mn_arboleda), ministra de Minas y Energía (@MinEnergiaCo), afirmó que el sector de petróleo y gas enfrenta caídas en la oferta. Indicó que Chuchupa, Cupiagua y Cusiana son algunas de las principales fuentes… pic.twitter.com/tbVXPWtCCL — Valora Analitik (@ValoraAnalitik) November 6, 2026

Adicionalmente, manifestó que Colombia importó en octubre 41 % del gas que consume y que esta proporción podría aumentar si no se toman decisiones para fortalecer la oferta nacional.

“Las reservas declinaron hasta 5,9 años. El petróleo también vive una situación en la que tenemos que seguir trabajando para que esas reservas aumenten, porque la demanda sigue creciendo”, dijo.

La ministra también hizo énfasis en los proyectos de regasificación y manifestó que en SPEC se cuenta con una capacidad de 533 millones de pies cúbicos diarios de gas para importación. Por su parte, la regasificadora del Pacífico permitiría incorporar 80 millones de pies cúbicos diarios y Puerto Bahía, en Cartagena, otros 126 millones de pies cúbicos diarios.

Sobre este último proyecto, señaló que está previsto que entre en operación a comienzos de 2027, con lo cual la proyección es que para el primer semestre de ese año Colombia cuente con una capacidad de importación de 719 millones de pies cúbicos diarios.

Lo anterior fue mencionado ante la necesidad del país no solo de importar gas, sino también de garantizar el abastecimiento de los hogares y del sector industrial, que sería uno de los primeros afectados en caso de presentarse un déficit de este energético. A esto se suman las presiones que podría enfrentar el sistema por el fenómeno de El Niño, dado que el gas natural es uno de los combustibles requeridos para abastecer a las plantas térmicas de generación eléctrica.

A su vez, dijo que se modificará la Resolución 40537, que aborda asuntos relacionados con el gas y los mantos de carbón. Según explicó, este ajuste busca fortalecer la seguridad jurídica para las compañías del sector y brindar mayor claridad sobre las reglas aplicables a sus operaciones.

La funcionaria aseguró que la estrechez en el suministro de gas natural podría extenderse durante los próximos tres años, hasta 2029, a menos que se registren nuevos hallazgos relevantes que permitan aumentar la oferta nacional de este energético.

“Vamos a luchar contra la corrupción. Ningún trámite va a costar”, manifestó, al referirse a la transparencia en los procesos y a la prevención de posibles irregularidades en la asignación de contratos.

También hizo referencia a que Colombia cuenta con recursos de gas natural y que existe un potencial importante para ampliar la oferta nacional. En ese sentido, mencionó que los yacimientos no convencionales podrían aportar entre 4.000 y 13.000 gigapies cúbicos de gas.

Asimismo, expresó que el potencial del proyecto Sirius tendría recursos estimados en 3.645 gigapies cúbicos, y al gas asociado a mantos de carbón en Cesar, cuyo potencial se acercaría a los 832 gigapies cúbicos.

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