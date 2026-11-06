Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Ibagué, la temporada navideña de este año presentará cambios sustanciales en la tradicional iluminación de la ciudad. Según confirmación de Johana Aranda, alcaldesa de la capital del Tolima, el alumbrado público permanecerá encendido solamente cuatro horas al día. Esta decisión reduce a la mitad el tiempo de funcionamiento respecto a años anteriores, en los que se había mantenido ocho horas diarias. Todo ello responde a una directriz del Gobierno Nacional, liderado por el presidente Abelardo De la Espriella, que dispuso medidas para ahorrar energía durante la época decembrina.

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En esta ocasión, la decoración navideña será más sencilla y limitada en comparación con otros años. De acuerdo con Aranda, aunque se mantendrá el ambiente festivo típico de la ciudad, la iluminación estará concentrada únicamente en ciertos puntos centrales. Los lugares elegidos para exhibir el alumbrado son la Plaza de Bolívar, el Parque Centenario y la carrera Quinta, escenarios emblemáticos para los ibaguereños. Así, la cobertura será considerablemente más reducida, en contraste con la extensión habitual del alumbrado en el pasado.

La decisión implica también la exclusión de zonas que tradicionalmente contaban con iluminación. Según lo explicado, este año el Parque Deportivo y los diferentes barrios de Ibagué no tendrán decoración con luces, a pesar de las solicitudes realizadas por diversas comunidades. Aranda destacó que el enfoque estará en preservar el espíritu navideño en algunos escenarios representativos, pero sin ampliar la cobertura para mantener el consumo bajo control.

Para reforzar las acciones de ahorro energético, la alcaldesa anunció que se implementarán luces tipo LED y materiales de bajo consumo en las estructuras que forman parte de la decoración. Este tipo de iluminación no solo reduce la demanda eléctrica, sino que permite mantener parte del tradicional alumbrado sin eliminarlo por completo. La administración tuvo en cuenta las recomendaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), así como la posibilidad de que el fenómeno de El Niño intensifique el uso de energía en la ciudad.

En síntesis, este fin de año Ibagué contará con alumbrado navideño, pero bajo una programación más corta y con una cobertura enfocada en el centro, priorizando la reducción en el consumo de energía como medida preventiva para la ciudad.

¿Qué zonas de Ibagué tendrán alumbrado navideño este año?

La iluminación navideña de 2024 en Ibagué se concentrará únicamente en el centro de la ciudad, específicamente en la Plaza de Bolívar, el Parque Centenario y la carrera Quinta. Zonas como el Parque Deportivo y los barrios no tendrán alumbrado, según informó la alcaldesa Johana Aranda.

¿Por qué redujeron las horas del alumbrado navideño en Ibagué?

La reducción se debe a medidas de ahorro energético ordenadas por el Gobierno Nacional, en cabeza de Abelardo De la Espriella, y responde a recomendaciones del Ideam relacionadas con el fenómeno de El Niño. Por ello, el alumbrado solo funcionará cuatro horas al día y usará tecnología LED para disminuir el consumo de energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.