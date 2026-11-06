La red de contratos oficiales vinculada a la excontratista Deyci Jiménez sumó un nuevo capítulo tras confirmarse que su hoja de vida llegó a las oficinas del Hospital San Juan de Dios el pasado 27 de julio de 2026, a pocos días de que concluyera la administración del expresidente Gustavo Petro. El hallazgo, revelado inicialmente por la cadena La FM y documentado por la subdirección de talento humano de la institución, expone lo que habría sido el sexto intento de vinculación laboral de la joven de 27 años en el sector público.

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El caso adquiere relevancia debido a que el complejo hospitalario San Juan de Dios representaba uno de los proyectos insignias de infraestructura del gobierno anterior en Bogotá, para el cual se intentaron direccionar recursos provenientes de la compra de aviones cazas Gripen como compensación social e inversión en dotación. No obstante, el centro asistencial no ha logrado entrar en funcionamiento operativo. Según el documento oficial, la gestión sobre el expediente de Jiménez se limitó a la recepción de sus soportes documentales para el cargo de auxiliar administrativo, código 4044 grado 13, sin que el proceso avanzara a etapas posteriores ni se materializara su nombramiento o posesión.

Ante estos hechos, El Tiempo consultó al exdirector del centro hospitalario, el cirujano Pedro Pablo Tinjacá Ruiz —quien había sido designado en el cargo por el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo—. Tinjacá desestimó tener conocimiento previo de la aspirante y aclaró los procedimientos internos de la entidad: “Cuando era director nunca escuché ese nombre. Todo pasaba por talento humano y ellos realizaban el proceso de vinculación”. Asimismo, enfatizó que al carecer de la licencia de funcionamiento y habilitación requerida, la planta de personal fue mínima y se limitó estrictamente a preparar la habilitación técnica.

El exfuncionario también desmintió que los gastos de nómina proyectados se cubrieran con los fondos suecos destinados a la adquisición de las aeronaves militares, precisando que dichos recursos estaban orientados a asesorías de equipos médicos mientras el presupuesto operativo dependía de los fondos de la nación. Mientras las autoridades judiciales examinan este nuevo documento como parte de las pesquisas sobre los cinco contratos previos que Jiménez obtuvo en el Ministerio del Interior, el Senado y la Superintendencia de Vigilancia, la defensa de la joven continúa colaborando con la entrega de pruebas a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia.