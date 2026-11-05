El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre la incautación de un arsenal de guerra en aguas del Caribe colombiano, durante una operación marítima realizada el 4 de noviembre por la Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Caribe, con apoyo de inteligencia de la Policía Nacional y la inteligencia naval.
Según el mandatario, las autoridades interceptaron una embarcación tipo Go-Fast que transportaba las armas ocultas en un doble fondo. El operativo dejó como resultado la incautación de 104 armas de fuego, entre ellas 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras.
¡HACE 45 AÑOS NO SE REGISTRABA UNA INCAUTACIÓN DE ARMAS DE ESTA MAGNITUD EN EL CARIBE COLOMBIANO!
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Nuestra Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Caribe, en una operación de interdicción marítima realizada el 4 de… pic.twitter.com/MEgMfG8qzw
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 5, 2026
También fueron decomisados 96 proveedores, municiones de diferentes calibres, 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureños.
En el procedimiento fueron capturadas cinco personas: cuatro colombianos y un ciudadano hondureño. Además, la embarcación utilizada para transportar el armamento fue inmovilizada.
De acuerdo con información de inteligencia citada por De La Espriella, el arsenal tendría como destino a la estructura criminal Los Conquistadores de la Sierra.
El presidente aseguró que su Gobierno continuará persiguiendo a las organizaciones delincuenciales, golpeando sus finanzas y desmantelando sus rutas de abastecimiento de armas.
Finalmente, reconoció el trabajo de la Armada y la Policía Nacional y reiteró que no dará tregua a las estructuras criminales que operan en el país.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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