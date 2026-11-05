La Alcaldía de Bogotá abrió una investigación para esclarecer el posible uso de un correo electrónico de una entidad del sector salud del Distrito en el envío de amenazas de bomba contra vuelos comerciales en Italia.

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La alerta internacional fue recibida por el alcalde Carlos Fernando Galán este jueves 5 de noviembre, quien ordenó activar de inmediato los protocolos de investigación interna y ciberseguridad.

Según la información conocida por El Tiempo, el correo habría sido enviado a una oficina pública del aeropuerto de Malpensa, en Milán, con un mensaje amenazante: “Vamos a poner una bomba en los aviones”. La comunicación advertía sobre la supuesta presencia de explosivos en al menos dos vuelos de pasajeros.

La Alcaldía señaló que no descarta que las cuentas institucionales hayan sido vulneradas por hackers internacionales y utilizadas por terceros para cometer actividades criminales.

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Esto ocurre en medio de reportes sobre posibles ataques cibernéticos contra diferentes entidades públicas.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía y se presentaron denuncias ante la Fiscalía y otras autoridades.

En Italia, las autoridades activaron los protocolos de seguridad, alertaron a las tripulaciones de tres vuelos y ordenaron desembarcar a los pasajeros para inspeccionar las aeronaves. Después de las revisiones, la amenaza fue descartada y el aeropuerto continuó operando con normalidad.

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