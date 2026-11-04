Por: Portal Bogotá

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Este jueves 5 de noviembre de 2026 se presentan cortes de luz en diferentes puntos de Bogotá y también en el municipio de Funza, Cundinamarca, debido a trabajos programados en las redes de suministro de energía realizados por Enel Colombia. De acuerdo con la información compartida por fuentes oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Enel Colombia, estas suspensiones temporales en el servicio buscan permitir labores de mantenimiento preventivo y mejoras en las conexiones eléctricas de distintos sectores.

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En Bogotá, los barrios afectados están distribuidos en varias localidades. En Engativá, la zona comprendida entre la calle 74 y la calle 76, y las carreras 68 a 70, específicamente el barrio Las Ferias, tendrá cortes desde las 8:45 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. En Fontibón, el barrio Ferrocaja Fontibón, entre carreras 86 y 88 y calles 30 a 32, experimentará suspensión del servicio entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde.

La localidad de Teusaquillo también estará sin energía en algunos sectores. El barrio Quinta Paredes, de la carrera 42 a la 44 y calles 23 a 25, tendrá corte desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Mientras tanto, en el barrio San Luis, de la carrera 21 a 23 entre calles 52 y 54, la interrupción irá de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

En Suba, las zonas afectadas incluyen el barrio El Pino (calle 149 a 151, carrera 101 a 104), desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde, y el barrio Prado Veraniego Norte (calle 128 a 130, carrera 52 a 54), de 8:30 a 11:00 de la mañana. Usaquén tendrá corte en el barrio Buenavista (calle 189 a 191, carrera 3 a 5) desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, y en Tibabita (calle 184 a 186, carrera 7 a 9) entre las 8:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde. Rafael Uribe Uribe, por su parte, será afectada en el barrio Quiroga Sur (calle 30 sur a 32 sur, carrera 19 a 21), desde las 9:00 de la noche hasta las 11:59 de la noche.

En los municipios aledaños a Bogotá, la vereda La Isla del municipio de Funza, en Cundinamarca, presenta cortes de energía desde las 9:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

Enel Colombia ha emitido recomendaciones para la ciudadanía durante estas interrupciones que incluyen desconectar electrodomésticos, organizar actividades teniendo en cuenta las horas de corte, reducir la apertura de las neveras y autorizar la entrada al personal técnico, validando siempre su identidad por seguridad, llamando al número oficial entregado por la empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por cortes de luz el 5 de noviembre de 2026?

Los barrios afectados en Bogotá son Las Ferias en Engativá, Ferrocaja Fontibón en Fontibón, Quinta Paredes y San Luis en Teusaquillo, El Pino y Prado Veraniego Norte en Suba, Buenavista y Tibabita en Usaquén, y Quiroga Sur en Rafael Uribe Uribe. Las horas de corte varían de acuerdo con cada sector, según información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones ha dado Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar todos los electrodomésticos antes y durante el corte para evitar daños por variaciones de voltaje, ahorrar la apertura de neveras para mantener los alimentos en buen estado, planificar actividades considerándolo el horario de suspensión y permitir el ingreso del personal técnico debidamente identificado para realizar los trabajos de mantenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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