Por: Portal Bogotá

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La estrategia de Unidades Móviles de Justicia en Bogotá representa un esfuerzo articulado por parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para facilitar el acceso a servicios legales y sociales en diversos sectores de la ciudad, de acuerdo con la información publicada en la página oficial de Bogotá y canales oficiales de la Secretaría. Esta iniciativa, que forma parte del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), tiene como propósito fundamental eliminar las barreras que dificultan que los ciudadanos ejerzan sus derechos y accedan a la justicia, especialmente en zonas que no cuentan con oferta permanente de estos servicios y donde los conflictos suelen ser recurrentes.

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Según la entidad, las Unidades Móviles están compuestas por vehículos especialmente equipados para la atención ciudadana, donde profesionales brindan orientación jurídica, psicosocial y social sin ningún costo. Los temas que se atienden abarcan casos de violencia en el entorno familiar, conflictos por arrendamientos, problemas de deudas y orientación para la elaboración de derechos de petición y acciones de tutela. Además, se promueve el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y se ofrece apoyo para la recepción de denuncias y el contacto con las Comisarías de Familia.

Durante noviembre, las Unidades Móviles tienen programadas jornadas en localidades como Suba, Bosa, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar, en puntos estratégicos y horarios establecidos de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Entre los lugares reseñados se encuentran Alameda La Toscana en Suba, Porvenir Reservado en Bosa, el entorno de la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo en Antonio Nariño y barrios como Potosí y Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar.

Cualquier ciudadano interesado puede acercarse directamente a estos puntos para recibir orientación y acompañamiento. Además, la atención es gratuita y se puede obtener información adicional a través de WhatsApp, chat virtual de la página web oficial o por los canales oficiales de la Secretaría. La invitación a denunciar comportamientos contrarios a la convivencia o hechos delictivos se mantiene vigente mediante la Línea de Emergencias 123, resaltando la importancia de la denuncia ciudadana en el fortalecimiento de la seguridad y el acceso a la justicia en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan las Unidades Móviles de Justicia en Bogotá?

Las Unidades Móviles de Justicia llegan a diferentes barrios de Bogotá con vehículos acondicionados donde un equipo de profesionales brinda orientación jurídica y social gratuita. Su función es atender casos recurrentes de conflicto, asesorar en temas legales como violencia familiar, arrendamientos o deudas, y guiar a los ciudadanos sobre cómo ejercer sus derechos y recurrir a mecanismos alternativos para la resolución pacífica de conflictos, según fuentes de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Cuáles son los servicios que ofrecen las Unidades Móviles de Justicia en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial, estos servicios incluyen asesoría jurídica, psicosocial y social para problemas familiares, conflictos de vivienda o deudas, preparación de derechos de petición y acciones de tutela, información sobre resolución alternativa de disputas, recepción de denuncias y canalización a las Comisarías de Familia. Todo esto está disponible sin costo para los ciudadanos en los puntos programados de atención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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