Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para un noviembre colmado de actividades culturales, marcando el mes como un espacio dedicado a la infancia en el marco del ‘Día mundial de la infancia’. De acuerdo con información oficial publicada por Bogotá.gov.co y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed), se celebra el vigésimo quinto aniversario de esta red con una programación especial bajo el lema ‘Infancias plurales: las bibliotecas y la lectura para pensar el pasado, el presente y el futuro de la niñez’.

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La oferta cultural incluye una variedad de encuentros, dirigidos a públicos de todas las edades, que se desarrollan en distintas bibliotecas públicas de la ciudad como la Rafael Uribe Uribe, Suba, Soledad Lamprea - Perdomo, La Victoria, Usaquén-Servitá, Pasquilla, Julio Mario Santo Domingo, Las Ferias y Bosa. Las actividades más notables para este mes destacan la importancia de escuchar a las infancias y poner en el centro el papel fundamental de la lectura y la literatura para comprender sus inquietudes, formas de imaginar y maneras de relacionarse con el entorno.

Entre las principales propuestas sobresalen los ciclos de clubes de lecturas compartidas como ‘La infancia en la literatura universal’, que invita a reflexionar sobre cómo las bibliotecas son espacios para repensar la niñez en diferentes momentos históricos. También se resalta la actividad ‘Un cuento, muchas infancias’, donde a través de cuentos y libros álbum, familias descubren diversas formas de vivir y sentir la infancia. Asimismo, el club ‘La infancia que permanece en la curiosidad’ propone un acercamiento lúdico a las preguntas inherentes de los niños, alimentando la reflexión también entre personas mayores, y ‘Lucia Berlin: Infancia, literatura, maternidad y encrucijadas’ invita a cuestionarse la infancia y la familia desde la literatura.

El componente de inclusión digital encuentra lugar en ‘Navegantes digitales: Las voces de la infancia también construyen el mundo digital’, actividad que fomenta en las personas mayores habilidades para buscar información sobre derechos infantiles en recursos digitales, mientras promueve la escucha activa sobre la diversidad de las infancias. Además, los laboratorios de creación como ‘Café Musical: la música también es un derecho’, reafirman la importancia de la música y el juego en el desarrollo de los niños y la defensa de sus derechos fundamentales.

El ciclo culmina con diversos espacios de análisis y creación, como ‘Infancias sin moldes: voces que transforman’ que cuestiona los estereotipos infantiles, y el laboratorio ‘Infancia, literatura y maternidad’, donde se abren conversaciones sobre maternidad, paternidad e infancia en la literatura contemporánea. Toda esta programación busca contribuir a una mirada plural e inclusiva sobre la niñez y su rol en el presente y futuro de la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades para la infancia ofrece BibloRed durante noviembre en Bogotá?

BibloRed ofrece una amplia programación durante noviembre enfocado en infancias plurales, con clubes de lectura, laboratorios de creación y espacios familiares en diversas bibliotecas públicas. Las actividades abordan temas como literatura infantil, derechos de los niños, inclusión digital, música y juego como derechos fundamentales y construcción de nuevas miradas sobre la niñez.

¿Cuál es el objetivo de la programación 'Infancias plurales' en BibloRed?

El objetivo de la programación ‘Infancias plurales’ es promover la reflexión crítica sobre el pasado, presente y futuro de la niñez, a partir de la lectura y el diálogo en comunidad. Las actividades buscan escuchar a los niños, cuestionar estereotipos, reconocer su diversidad e incentivar el pensamiento creativo a través de herramientas literarias y culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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