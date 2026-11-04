Catalina Chalá Gómez, una mujer de 30 años que había sido reportada como desaparecida en Bogotá, fue encontrada con vida después de varias horas de incertidumbre. La noticia fue confirmada por la Policía Metropolitana de Bogotá a El Tiempo, medio que también recibió información de sus familiares sobre su estado de salud.

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El caso había despertado preocupación entre sus allegados, quienes perdieron contacto con ella después de que salió de su trabajo y tomó el sistema de transporte público de la capital.

De acuerdo con la información divulgada inicialmente por Blu Radio, Catalina trabaja como asesora del Banco de Occidente y salió de su lugar de trabajo cerca de las 6:30 de la tarde del martes 3 de noviembre.

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Alrededor de las 7:00 p. m., la mujer se comunicó con sus familiares para contarles que estaba en la estación Universidades de Transmilenio y que se dirigía hacia el portal de Suba.

Sin embargo, después de esa llamada no volvieron a tener noticias de ella. Sus allegados comenzaron a preocuparse cuando Catalina no llegó a su vivienda y dejó de responder los intentos de comunicación.

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Policía confirmó que Catalina fue encontrada

Ante la falta de información sobre su paradero, el caso empezó a difundirse para tratar de obtener datos que permitieran ubicarla. Entre las acciones mencionadas en el reporte inicial de Blu Radio estaba la revisión de las cámaras de seguridad, con el propósito de verificar sus últimos movimientos.

La búsqueda terminó con una noticia que llevó tranquilidad a su familia. El Tiempo informó que, tras comunicarse con la Policía de Bogotá, recibió la confirmación de que Catalina había sido encontrada con vida.

Además, los familiares de la mujer le aseguraron al periódico que ella se encuentra en buen estado de salud, aunque hasta el momento no se han conocido detalles sobre las circunstancias en las que fue ubicada.

La aparición de Catalina puso fin a las horas de angustia que vivieron sus allegados desde que perdieron contacto con ella. Por ahora, se espera que se conozca más información sobre lo ocurrido durante el tiempo en que permaneció desaparecida.

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