Por: Portal Bogotá

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Una reciente intervención de los Gestores del Orden de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá permitió rescatar a una menor de edad que había sido reportada como desaparecida en Europa. De acuerdo con la información oficial, estos funcionarios localizaron a una mujer extranjera y a su hija en condiciones de vulnerabilidad en el Centro de Bogotá. La niña, de nacionalidad italiana y de solo 8 años de edad, había sido reportada desaparecida por su padre, quien tenía legalmente su custodia en Italia, según información suministrada por las autoridades.

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El hallazgo se produjo mientras los Gestores del Orden realizaban patrullajes habituales en el Parque La Independencia, cerca de la Carrera Séptima y el Planetario de Bogotá. Un simple saludo de buenos días, que no recibió respuesta, llamó la atención de los funcionarios hacia la mujer y la menor. Al acercarse, notaron que ambas no se comunicaban en español, por lo que recurrieron a herramientas tecnológicas para la traducción y así determinaron su ciudadanía italiana y que llevaban dos semanas en Colombia.

A pesar de que los funcionarios ofrecieron acompañar a la mujer y su hija a la Embajada o Consulado de Italia, ella rechazó la ayuda institucional. Sumado a las precarias condiciones de alimentación e higiene en las que se encontraba la menor, esta negativa motivó a los Gestores del Orden a activar la ruta de protección para la infancia, comunicándose con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La entidad fue notificada para evaluar el caso y determinar las medidas apropiadas para proteger a la menor.

Posteriormente, se confirmó que la menor figuraba como desaparecida en Italia debido a su traslado fuera del país sin la autorización exigida por el padre custodio. El despliegue de la ruta institucional logró coordinar el regreso de la niña y su madre a Italia, donde la menor fue restituida a su progenitor, según los datos oficiales.

Este episodio pone de manifiesto la importancia de la vigilancia activa y la coordinación de los Gestores del Orden en Bogotá. Su presencia en los barrios y espacios públicos facilita la identificación de riesgos para población vulnerable, especialmente para niñas, niños y adolescentes. Además de acompañar y orientar a la ciudadanía, estos funcionarios juegan un papel crucial en la activación de rutas de protección y en el fortalecimiento del entorno seguro en la ciudad, según destaca la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actúan los Gestores del Orden en casos de emergencia infantil en Bogotá?

Los Gestores del Orden, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, tienen la responsabilidad de identificar y atender situaciones de riesgo para menores en los espacios públicos de Bogotá. Cuando detectan a una niña, niño o adolescente en condición de vulnerabilidad, estos funcionarios activan las rutas institucionales correspondientes, como la comunicación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para asegurar la protección y el bienestar del menor involucrado.

¿Qué significa la ruta institucional de protección a la primera infancia en Bogotá?

La "ruta institucional de protección" es el conjunto de procedimientos y acciones coordinadas entre distintas entidades, como los Gestores del Orden y el ICBF, para salvaguardar los derechos de niños y niñas en situación de riesgo. Cuando se detecta una señal de alerta, se inicia una intervención inmediata que incluye la valoración de la situación y, de ser necesario, la restitución o protección integral del menor, tal como se evidenció en el caso de la niña italiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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