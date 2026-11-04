Por: Portal Bogotá

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La reciente intervención de la Alcaldía Local de Kennedy, en Bogotá, representó un esfuerzo conjunto para recuperar y limpiar el espacio público en la UPZ Carvajal, específicamente en el barrio Guadalupe, sobre la autopista sur. De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía y sus equipos de Inspección, Vigilancia y Control, este operativo fue resultado del cumplimiento de una acción popular, mecanismo judicial que protege derechos colectivos, tales como el acceso a espacios públicos limpios y seguros para la ciudadanía. En la intervención participaron también la Policía Nacional y otras entidades distritales, consolidando así una labor coordinada que buscó restablecer las condiciones óptimas del sector intervenido.

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Durante la jornada, las autoridades lograron la recuperación de 2.400 metros cuadrados de espacio público que, hasta ese momento, habían sido ocupados indebidamente. Se desmontaron más de 61 elementos, incluyendo carpas, carretas de comida rápida y más de 30 estructuras adicionales. Según Camila Cortés, directora para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, el operativo permitió recuperar casi cuatro cuadras y subrayó la importancia de garantizar el respeto por los espacios comunes y el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Como parte de las tareas para mejorar la seguridad alimentaria y sanitaria, se desnaturalizaron cerca de 700 kilogramos de alimentos (entre pescado, vísceras, carne, arepas, queso, chorizo y jamón), así como 60 litros de bebidas no alcohólicas y otros 21 litros de bebidas alcohólicas, todos en condiciones que no cumplían con la normatividad vigentes. Danilson Guevara, asesor de la Secretaría de Gobierno, llamó la atención sobre los riesgos de consumir alimentos adquiridos en la calle, advirtiendo que estos pueden poner en peligro la salud pública.

La intervención no solo se enfocó en la recuperación del espacio, sino que también abarcó la gestión de residuos. Los equipos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público retiraron aproximadamente una tonelada de residuos sólidos y mixtos, así como cilindros de gas de distintos tamaños. Estas actuaciones contribuyeron directamente a mejorar la salubridad y la movilidad del sector, reafirmando el compromiso de la Alcaldía con el bienestar de la comunidad y el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados principales de la intervención en el espacio público del barrio Guadalupe en Kennedy?

La intervención permitió recuperar 2.400 metros cuadrados de espacio público, el desmontaje de más de 61 elementos como carpas y carretas de comida, y la eliminación de casi una tonelada de residuos sólidos y cilindros de gas. Además, se desnaturalizaron 700 kg de alimentos y se retiraron bebidas en mal estado, mejorando así las condiciones sanitarias del sector y promoviendo una mayor seguridad para la comunidad.

¿Cuáles son los riesgos de consumir alimentos en el espacio público según la Secretaría de Gobierno?

De acuerdo con declaraciones de Danilson Guevara, asesor de la Secretaría de Gobierno, los principales riesgos se relacionan con la adquisición de alimentos procesados en condiciones insalubres, lo que puede amenazar la salud de quienes los consumen y aumentar el peligro de enfermedades para las familias de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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