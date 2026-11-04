Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia Operación Espacio Público, la Alcaldía Local de Puente Aranda, junto con entidades distritales y la fuerza pública, llevó a cabo un operativo integral de limpieza y seguridad en el corredor de la calle 3, entre carreras 36 y 50. De acuerdo con información de la Alcaldía Local, esta acción permitió recuperar 1.250 metros cuadrados de espacio público y retirar 35 metros cúbicos de residuos, sumando esfuerzos por hacer de Bogotá una ciudad más limpia, segura y disfrutable para todos sus habitantes.

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Este operativo incluyó el desmonte de 12 estructuras y la incautación de siete armas blancas; también se intervinieron tres carretas y se abordó a ocho ciudadanos habitantes de calle, quienes recibieron atención durante la jornada. Además, dos animales de compañía fueron atendidos por profesionales del Centro PYBA. Las acciones se concentraron en los barrios Tibaná, El Jazmín, Trinidad Galán y La Pradera, donde las autoridades realizaron trabajos de aseo, control e intervención, buscando mejorar la convivencia y la seguridad de residentes, trabajadores y transeúntes.

Para la recolección de residuos, la Alcaldía Local dispuso de tres volquetas, en tanto la fuerza pública efectuó patrullajes y controles en el área intervenida, reforzando la presencia institucional para prevenir hechos que puedan alterar la tranquilidad del sector. El GAULA adelantó, durante el operativo, una campaña de prevención contra la extorsión y el secuestro, orientada a comerciantes y propietarios de negocios, proporcionando recomendaciones para identificar y denunciar delitos relacionados.

Esta intervención forma parte de un proceso de recuperación sostenida del espacio público en el corredor vial, donde, de acuerdo con la Alcaldía Local, ya se habían adelantado 111 acciones operativas previas, logrando la recuperación de 6.770 metros cuadrados de espacio público y el retiro de 29 metros cúbicos de residuos. Entre los resultados anteriores destacan la imposición de 29 comparendos, la inmovilización de ocho vehículos, el desmontaje de 19 estructuras y la atención a 50 habitantes de calle, adicional a jornadas de sensibilización dirigidas a 80 ciudadanos.

En toda la localidad de Puente Aranda, entre enero y octubre de 2026, se han recuperado 129.063 metros cuadrados de espacio público, retirado 1.863 metros cúbicos de residuos, atendido a 4.172 ciudadanos habitantes de calle, intervenido 1.070 carretas y desmontado 774 estructuras, según datos de la Alcaldía Local. Estas acciones integradas buscan combatir la ocupación indebida del espacio público y fortalecer la seguridad y el ambiente urbano, mediante un trabajo articulado con las entidades locales y la fuerza pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué resultados ha dado la Operación Espacio Público en Puente Aranda?

La Operación Espacio Público en Puente Aranda ha generado la recuperación de más de 129.000 metros cuadrados de espacio público y el retiro de 1.863 metros cúbicos de residuos, según la Alcaldía Local. Además, se han realizado más de 4.100 acciones de atención a habitantes de calle, se han intervenido más de 1.000 carretas y desmontado 774 estructuras, lo que ha permitido mejorar la seguridad, convivencia y limpieza en diversos sectores de la localidad.

¿Qué entidades participaron en el operativo de recuperación del espacio público en Puente Aranda?

De acuerdo con información de la Alcaldía Local de Puente Aranda, el operativo fue ejecutado de forma articulada con el GAULA Cundinamarca, el Batallón de Policía Militar n.º 13, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), reforzando así la intervención integral en materia de seguridad, limpieza y acompañamiento ciudadano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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