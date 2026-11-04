Por: Portal Bogotá

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En un reciente operativo realizado por la Policía Nacional en Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy, se logró la captura de un ciudadano vinculado con un grave caso de feminicidio. De acuerdo con la información comunicada por la Estación de Policía Kennedy, el procedimiento tuvo lugar en la carrera 86 con calle 1, donde los uniformados detuvieron a un hombre de 24 años mediante un control de antecedentes realizado con un dispositivo electrónico PDA, tras lo cual se encontró que existía una orden de captura vigente en su contra. Posteriormente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la URI, Unidad de Reacción Inmediata, para ampliar la información referente a su caso.

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El comandante de la Estación de Policía Kennedy, teniente coronel Juan Montilla, explicó que la captura fue el resultado de las actividades de registro y control que habitualmente despliegan los Centros de Atención Inmediata (CAI). Según sus declaraciones, una vez verificados los antecedentes judiciales, las autoridades confirmaron la existencia de la orden de captura por el presunto delito de feminicidio, emitida tras hechos ocurridos en el barrio María Paz el 10 de mayo de 2026. De acuerdo con lo reportado, el episodio investigado corresponde a la presunta acción de lanzar a una mujer desde un cuarto piso, suceso a raíz del cual la víctima falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Luego de cumplirse el proceso de verificación e identificación, un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el ciudadano capturado. La Policía Nacional insistió en la importancia de que toda la ciudadanía denuncie cualquier hecho de violencia contra la mujer, recordando la disponibilidad permanente de la Línea de Emergencias 123 como canal oficial para reportar delitos o conductas contrarias a la convivencia en la ciudad.

Este caso se vincula con la estrategia ‘Bogotá camina segura’, la cual busca reforzar las condiciones de seguridad para las mujeres e incentivar la participación ciudadana en la denuncia de violencias basadas en género. Según la misma fuente, la Policía Nacional mantiene firme su compromiso con la protección de la vida y el esclarecimiento de los hechos que afectan la integridad de las mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura del presunto responsable de feminicidio en Kennedy?

La captura se realizó cuando uniformados de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 24 años en la carrera 86 con calle 1 y verificaron sus antecedentes a través de un dispositivo PDA. Al evidenciar que tenía una orden judicial vigente por el presunto delito de feminicidio, los policías lo trasladaron a la URI, donde un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Según lo informado, la acusación está relacionada con un hecho ocurrido el 10 de mayo de 2026 en el barrio María Paz.

¿Qué es el delito de feminicidio y cómo se relaciona con el caso reportado en Kennedy?

El delito de feminicidio hace referencia al asesinato de una mujer por razones de género. En este caso, según la información oficial, la orden de captura estaría vinculada con un episodio donde una mujer habría sido lanzada desde un cuarto piso en los hechos reportados el 10 de mayo de 2026, resultado que provocó su fallecimiento. La autoridad continúa promoviendo la denuncia y la protección de las mujeres ante este tipo de violencias.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.