Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La capital colombiana sigue apostando por el arte y la cultura, en esta ocasión con una invitación especial del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) para asistir a la proyección de la película 'Sunset Sunrise'. Este largometraje, cuya historia transcurre durante el año 2020 —marcado por el confinamiento y las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19—, se presentará en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero de Bogotá. De acuerdo con la información suministrada por Idartes y la Alcaldía de Bogotá, la exhibición se hace en alianza con la Embajada de Japón y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

Sigue a PULZO en Discover

El evento está programado para el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m., permitiendo que familias y amigos disfruten juntos de una tarde de cine internacional. El CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, ha sido elegido como escenario, particularmente el Aula Audiovisual, para esta proyección especial. La alianza con la Embajada de Japón resalta la apuesta por el intercambio cultural y la posibilidad de acercarse a realidades distintas a través de la experiencia cinematográfica.

'Sunset Sunrise' pone en el centro a Shinsaku (interpretado por Masaki Suda), un joven asalariado que trabaja en una gran corporación de Tokio y siente una profunda pasión por la pesca. La pandemia —contexto central de la trama— le ofrece la oportunidad, gracias a la implementación del teletrabajo, de mudarse temporalmente desde la metrópoli hasta un pequeño pueblo costero de Sanriku, en la región de Minamisanriku, prefectura de Miyagi. Es relevante el escenario de este pueblo, ya que fue severamente afectado por el devastador terremoto y tsunami de 2011, lo que añade una capa de profundidad y reflexión sobre la resiliencia y los cambios personales en tiempos de crisis.

De acuerdo con Idartes, la convocatoria hace parte del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', que busca promover actividades de arte, cultura y cine para fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer experiencias gratuitas y enriquecedoras a los ciudadanos. La proyección representa una oportunidad de acercarse, no solo a la cinematografía japonesa, sino también a temáticas contemporáneas como el confinamiento y el teletrabajo, fenómenos que transformaron vidas y sociedades.

¿De qué trata la película 'Sunset Sunrise' que se presenta en el CEFE Chapinero?

'Sunset Sunrise' narra la historia de Shinsaku, un joven asalariado de Tokio apasionado de la pesca, que decide mudarse temporalmente a Sanriku, un pueblo costero de la prefectura de Miyagi, aprovechando el teletrabajo en medio de la pandemia de COVID-19. El filme explora su proceso de adaptación, los desafíos personales y la transformación de su entorno, en una zona marcada por el desastre natural de 2011.

¿Dónde y cuándo es la función gratuita de 'Sunset Sunrise' en Bogotá?

La función gratuita de 'Sunset Sunrise' se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m., en el Aula Audiovisual del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, Bogotá. Según Idartes, la entrada es libre hasta completar aforo y se realiza en alianza con la Embajada de Japón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z