Por: El Espectador

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Bogotá fue reconocida en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, España, con el World Smart City Award 2026, específicamente en la categoría Housing Project, gracias a su programa Mi Casa en Bogotá. Este galardón posiciona a la capital como un referente internacional, ya que entre 533 proyectos de 68 países, la estrategia habitacional bogotana fue la seleccionada. El objetivo de estos premios, entregados anualmente, es destacar iniciativas transformadoras en las ciudades, siendo esta la primera vez que Bogotá triunfa en esta categoría, por encima de propuestas de Grecia, Turquía y Brasil, de acuerdo con lo publicado durante el congreso y la información oficial divulgada por la Secretaría de Hábitat.

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El reconocimiento internacional recibido por la Secretaría de Hábitat resalta el desarrollo integral de Mi Casa en Bogotá, una estrategia que, además de facilitar el acceso a vivienda para poblaciones vulnerables, promueve la renovación urbana y la construcción de proyectos residenciales próximos a sistemas de transporte público. Este enfoque busca que las familias beneficiadas mejoren tanto su calidad de vida como su movilidad, fortaleciendo la conexión habitacional con el entorno urbano de la ciudad.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Hábitat, el programa Mi Casa en Bogotá opera a través de subsidios para la compra de vivienda nueva de interés social (VIS) y prioritario (VIP), apoyo en el pago de cuotas de créditos hipotecarios, así como el mejoramiento de viviendas existentes. También ofrece educación financiera y gestiona la ubicación de proyectos en sectores centrales y cercanos al transporte público. El Distrito proyecta beneficiar a 75.000 familias durante el actual cuatrienio.

Entre los principales resultados presentados, tres de cada cuatro familias beneficiadas tienen ingresos de hasta dos salarios mínimos y el 64 % de los subsidios ha sido asignado a mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar. Además, más de 3.900 víctimas del conflicto armado han sido integradas a través del acceso a vivienda nueva, y 2.500 familias han recibido apoyos para mejorar sus hogares.

El premio también destacó la revitalización urbana, con el 24 % del suelo urbano priorizado para estos procesos. El sector reportó mejoría del 13 % en las calles de los barrios con proyectos habitacionales y una reducción del 9 % en la desigualdad entre barrios. En cuanto a movilidad, se resalta que más de 6.300 subsidios se han otorgado en zonas de influencia del Metro, Transmilenio y Transmicable, con 88 proyectos de vivienda planeados cerca de la Primera Línea del Metro, de los cuales seis de cada diez son VIS.

Sin embargo, persisten desafíos: el acceso a vivienda propia continúa siendo difícil para muchos hogares de bajos ingresos y permanecen problemáticas como el déficit habitacional, altos precios de arriendos y reducción en la cantidad de suelo disponible para nuevos proyectos, situaciones similares a las de otras grandes ciudades del mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios específicos ofrece el programa Mi Casa en Bogotá a las familias vulnerables?

Mi Casa en Bogotá otorga subsidios directos para comprar vivienda nueva de interés social y prioritario, apoyo financiero para el pago de cuotas de créditos hipotecarios y recursos para mejorar viviendas ya existentes. También promueve la educación financiera y prioriza el acceso de mujeres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado. El énfasis en la localización de proyectos cercanos al transporte público mejora la movilidad y la calidad de vida de los beneficiarios, según datos de la Secretaría del Hábitat.

¿Cómo contribuye el programa Mi Casa en Bogotá a la revitalización urbana y reducción de desigualdades?

De acuerdo con la Secretaría de Hábitat, Mi Casa en Bogotá destina el 24 % del suelo urbano a procesos de revitalización, logrando una mejora del 13 % en las calles y una reducción del 9 % en la desigualdad entre barrios. Las viviendas se localizan estratégicamente cerca de servicios de transporte, lo que fomenta la integración urbana y facilita el acceso a oportunidades para sectores tradicionalmente excluidos.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.