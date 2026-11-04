Por: Portal Bogotá

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En una reciente jornada de verificación en el barrio Ciudadela Colsubsidio, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, junto al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, y el alcalde local de Engativá, Víctor Huertas, se reveló que desde enero del 2024 Bogotá ha intervenido un total de 7.560.713 metros cuadrados (m²) de malla vial, espacio público y ciclorrutas. Este avance es producto del trabajo articulado entre el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y los Fondos de Desarrollo Local, según datos oficiales reseñados en el informe de la Alcaldía de Bogotá.

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El alcalde Galán destacó que la magnitud de estas intervenciones equivale a siete veces el tamaño del parque Simón Bolívar, señalando que la administración continúa enfocada en terminar vías y mejorar la red vial de la ciudad. De los 7,5 millones de metros cuadrados conservados, el IDU ha logrado transformar 4.287.381 m², de los cuales 3.205.600 corresponden específicamente a reparación de malla vial, 124.391 m² a ciclorrutas y 957.109 m² a espacio público.

Por su parte, Orlando Molano, director del IDU, explicó que las acciones de conservación se están llevando a cabo en barrios, avenidas principales y vías secundarias. Sin embargo, también resaltó que aún queda una gran parte de la ciudad por atender y que para cubrir las necesidades totales de la malla vial sería necesario invertir más de 10 billones de pesos. En este contexto, el directivo subrayó que se priorizan sectores cercanos a colegios, hospitales y comercios, donde el impacto social es mayor.

La UMV ha trabajado especialmente en los barrios, logrando conservar 2.316.502 m² con actividades como parcheo, bacheo, cambio de superficie y rehabilitación en vías locales deterioradas. Según Mónica Rueda, directora de la UMV, estos esfuerzos representan el inicio de la renovación de los sectores y contribuyen significativamente a mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida.

Adicionalmente, los Fondos de Desarrollo Local han cubierto cerca de 1 millón de m² en diferentes zonas de la capital, enfocándose en atender necesidades identificadas por la propia comunidad. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, señaló que este trabajo conjunto entre entidades busca solucionar problemáticas cotidianas que afectan a los ciudadanos.

Durante el anuncio, se detalló la megaintervención en Ciudadela Colsubsidio, que incluye obras de mantenimiento y rehabilitación de 11.800 m² en trece tramos viales, con una inversión de 3.000 millones de pesos, beneficiando a más de 820 mil habitantes de Engativá. También se mencionó el esfuerzo del Equipo Tapahuecos del IDU, creado en octubre de 2024, que ha logrado conservar 1.403.132 m² de malla vial, trabajando especialmente en las noches para disminuir afectaciones sobre la movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos metros cuadrados de malla vial y espacio público han sido intervenidos en Bogotá por el IDU y la UMV desde 2024?

Desde enero de 2024, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) han intervenido un total de 7.560.713 metros cuadrados de malla vial, espacio público y ciclorrutas en Bogotá. De estos, el IDU ha transformado 4.287.381 m² y la UMV ha logrado conservar 2.316.502 m², incluyendo labores como parcheo, bacheo y rehabilitación en diferentes sectores de la ciudad.

¿En qué consiste la estrategia del Equipo Tapahuecos del IDU en Bogotá y cuál es su impacto?

El Equipo Tapahuecos es una estrategia creada por el IDU en octubre de 2024, dedicada a la conservación nocturna de malla vial para minimizar afectaciones en la movilidad diurna. Hasta la fecha, este grupo ha intervenido 1.403.132 metros cuadrados, representando cerca del 20 % del total conservado en la ciudad, y semanalmente trabajan en hasta 15.000 metros cuadrados en diferentes localidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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