Por: Portal Bogotá

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La restricción de pico y placa es una de las principales medidas implementadas para regular el tráfico vehicular en Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Este jueves 5 de noviembre de 2026, la regulación aplica de manera diferenciada según el tipo de vehículo, horario y terminación de las placas. Para los taxis, la restricción rige desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. De acuerdo con la SDM, durante esa jornada podrán circular únicamente los taxis cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. La misma condición se aplica a los vehículos de servicio especial -los llamados ‘placa blanca’-, quienes también cuentan con el mismo horario de restricción, de lunes a sábado.

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Por otro lado, el pico y placa para vehículos particulares inicia a las 6:00 de la mañana y finaliza a las 9:00 de la noche. En el caso específico de este jueves, día impar, podrán movilizarse por las vías de la ciudad los automóviles con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Según la información oficial, conductores que infrinjan la norma se exponen a sanciones, por lo que se recomienda consultar previamente las restricciones correspondientes.

La SDM recuerda a la ciudadanía que quienes deseen ser exentos del pico y placa pueden inscribirse a través del portal oficial de la entidad, accediendo a la modalidad denominada ‘Pico y Placa Solidario’. Este mecanismo permite, por medio de un pago, circular de manera libre en la ciudad, sin atender a la restricción habitual. Es importante advertir que el único canal oficial para adquirir y gestionar este permiso especial es la página web de la SDM (www.movilidadbogota.gov.co), y que los pagos deben realizarse exclusivamente mediante el botón de PSE dispuesto en este portal.

Según lo reiterado por la propia Secretaría Distrital de Movilidad, no existen intermediarios ni otras páginas web autorizadas para realizar el trámite de exención de pico y placa, como parte de su compromiso para evitar fraudes o confusiones entre los ciudadanos.

¿Cuál es el horario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá el jueves 5 de noviembre de 2026?

El horario del pico y placa para vehículos particulares, según la Secretaría Distrital de Movilidad, inicia a las 6:00 de la mañana y finaliza a las 9:00 de la noche. En esa fecha impresa, podrán circular únicamente los automóviles con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cuál es el canal oficial para inscribirse?

El ‘Pico y Placa Solidario’ es una modalidad que permite a los ciudadanos, mediante un pago, circular sin las restricciones habituales de pico y placa. La inscripción y el pago solo pueden hacerse en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, utilizando el botón PSE. No existen intermediarios ni sitios alternativos autorizados para este proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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