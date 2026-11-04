Por: El Espectador

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Cerca de 700 kilos de alimentos fueron decomisados en las cercanías del frigorífico de Guadalupe, ubicado en el sur de Bogotá, por presentar graves inconsistencias en materia sanitaria. De acuerdo con la información oficial recabada por las autoridades, dentro de los productos incautados había carnes, vísceras, pescados y embutidos, todos comercializados sin cumplir las condiciones necesarias de higiene y conservación exigidas por normatividad vigente. El operativo se desarrolló en la Autopista Sur, dentro de la localidad de Kennedy, en respuesta a una acción popular que reclamaba el despeje del espacio público indebidamente ocupado por vendedores informales y comerciantes.

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Durante el procedimiento, las autoridades también lograron retirar 60 litros de bebidas no alcohólicas y 21 litros de bebidas alcohólicas que estaban siendo ofrecidas sin los respectivos controles sanitarios. Este despliegue permitió recuperar 2.400 metros cuadrados de espacio público, lo que representa unas cuatro cuadras, según información suministrada por el Distrito. Las labores incluyeron el desmonte de más de 61 elementos, como carpas y carretas de venta de alimentos, junto con 30 estructuras adicionales que ocupaban ilegalmente el lugar. Además, se adelantó la incautación de seis carros para comidas rápidas fabricados en acero.

En cuanto a residuos, se recolectó una tonelada de desechos sólidos, tanto mixtos como ordinarios, y se retiraron cinco cilindros de gas de diferentes capacidades, específicamente tres de 45 libras y dos de 25 libras. Camila Cortés, directora para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, explicó que estas acciones respondieron a una orden judicial expresa sobre el uso adecuado del corredor de la Autopista Sur. Asimismo, Danilson Guevara, asesor de despacho de la misma secretaría, advirtió sobre los riesgos sanitarios, señalando que "encontramos establecimientos donde se comercializaban carnes y pescados en condiciones completamente insalubres", haciendo énfasis en la importancia de que la ciudadanía verifique la higiene y conservación de los alimentos antes de adquirirlos.

La intervención fue realizada con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría de Seguridad y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP). Según la Alcaldía Local de Kennedy, con estas medidas se busca cumplir lo dispuesto por la justicia y, al mismo tiempo, mejorar la salubridad y la movilidad en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron decomisados cerca de 700 kilos de alimentos en el sur de Bogotá?

De acuerdo con las autoridades distritales, los alimentos, entre ellos carnes, pescados y vísceras, se decomisaron porque estaban siendo comercializados en condiciones sanitarias inadecuadas, sin seguir los protocolos de higiene y conservación requeridos. Esta acción se realizó dentro de un operativo mayor para recuperar espacio público en Kennedy y proteger la salud de los consumidores.

¿Qué entidades participaron en el operativo sanitario y de recuperación del espacio público en Kennedy?

La intervención en la Autopista Sur contó con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría de Seguridad y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local de Kennedy.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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