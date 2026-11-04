Por: El Espectador

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Una menor de ocho años, reportada como desaparecida en Italia, fue localizada junto a su madre en el Parque de la Independencia, ubicado en el centro de Bogotá. La alerta se generó a partir de la observación de un grupo de Gestores del Orden, quienes recorrían el área y notaron señales que indicaban que la niña y la mujer estaban en situación vulnerable. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad, ambas se encontraban cerca de la carrera Séptima y del Planetario de Bogotá, sin haber comido ni contar con condiciones de higiene adecuadas.

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Al aproximarse a ellas, los funcionarios advirtieron que ninguna de las dos respondía en español, lo que dificultó la comunicación inicial. Ante esta barrera idiomática, emplearon herramientas de traducción y confirmaron que ambas eran ciudadanas italianas, recién llegadas al país tras permanecer tres días en Colombia. Los Gestores del Orden ofrecieron apoyo para establecer contacto con la Embajada o el Consulado de Italia en Bogotá, pero la madre de la menor decidió rechazar cualquier ayuda, situación que incrementó la inquietud de los funcionarios por el estado en que se encontraba la niña.

Frente a la negativa de la mujer y dadas las condiciones de vulnerabilidad observadas en la menor, las autoridades contactaron de inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que asumió la protección inmediata de la niña. Tras la verificación correspondiente, y según la información divulgada por la Secretaría de Seguridad, se estableció que existía un reporte de desaparición en Italia relacionado con el traslado de la menor fuera de ese país sin la autorización legal del padre, quien era titular de la custodia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, junto con las autoridades competentes, desarrolló las gestiones necesarias para garantizar la protección de la menor y facilitar su regreso a Italia, donde finalmente se reunió con su padre. La madre de la niña también fue traslada de regreso al país europeo. Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no ha sido posible precisar la fecha exacta en la que se realizó el reporte de desaparición ni el tiempo que la menor estuvo fuera de Italia. Asimismo, no se han revelado detalles sobre posibles investigaciones judiciales en torno a su traslado.

Este suceso fue identificado gracias a los recorridos preventivos de los Gestores del Orden en Bogotá, cuya intervención permitió que se descubriera la situación y se informara a las entidades responsables de la protección de la niña, garantizando así su bienestar.

¿Por qué era buscada la niña italiana encontrada en Bogotá?

La menor tenía un reporte de desaparición en Italia, generado porque había sido trasladada fuera de su país sin la autorización legal del padre, que era el responsable de la custodia. La situación fue confirmada por autoridades y puesta en conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para proteger los derechos de la menor y asegurar su regreso a Italia.

¿Qué acciones tomó el ICBF tras encontrar a la menor italiana en Bogotá?

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contactó a las autoridades competentes, llevó a cabo las gestiones necesarias para proteger a la niña y facilitó el proceso para que regresara a Italia y se reencontrara con su padre. La intervención aseguró que se restablecieran los derechos de la menor y se garantizara su bienestar, según información divulgada por la Secretaría de Seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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