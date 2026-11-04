Pulzo.com conoció un nuevo caso de robo en el conjunto residencial Dorado Living Port, ubicado en el occidente de Bogotá. Miguel Ángel Jaramillo, que se hospedó allí entre el 1 y el 4 de octubre, denunció que delincuentes ingresaron a dos viviendas y se llevaron objetos cuyo valor, según su cálculo, asciende a cerca de 10 millones de pesos.

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El hecho ocurrió el sábado 3 de octubre. De acuerdo con el relato enviado a este medio, los responsables rompieron la ventana de uno de los apartamentos para entrar y sustrajeron un computador gamer, un televisor de 55 pulgadas, una maleta y prendas de vestir, entre otros elementos. El denunciante aseguró que el inmueble contiguo, donde se encontraba, según él, alojado mediante Airbnb, también fue afectado por el robo.

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En ese segundo apartamento estaba hospedado Ricardo Miranda, un turista chileno que ya había denunciado un hurto en el mismo conjunto. En el caso anterior, el viajero reportó la desaparición de un computador Mac, un iPad, dinero en dólares y dos maletas, con pérdidas superiores a los 15 millones de pesos. Incluso compartió que el rastreo de su computador habría ubicado el equipo en un sector de Bogotá, aunque esa información no permite identificar a los responsables.

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La nueva denuncia señala que los afectados acudieron a la Policía Nacional y presentaron reportes ante las entidades correspondientes. También aseguraron que notificaron a Airbnb y enviaron evidencias de lo ocurrido. Sin embargo, uno de los huéspedes aseguró que, hasta el momento de presentar su queja, no había recibido una respuesta de la plataforma. Los afectados también cuestionaron la reacción de la administración y del personal de vigilancia frente a lo sucedido.

Miguel Ángel manifestó preocupación por la actuación de la empresa de seguridad y planteó que se investigue si pudo existir alguna omisión o colaboración de personas encargadas de proteger el edificio. También criticó la gestión del administrador, pues considera que no ha ofrecido explicaciones suficientes sobre lo ocurrido. Estas son sospechas expresadas por los afectados y no constituyen pruebas de que los vigilantes, la compañía o la administración hayan participado en los robos.

“No podemos descartar que existan posibles vínculos o complicidades entre los responsables del robo y personal de la empresa de seguridad, razón por la cual consideramos indispensable que se investigue a fondo su actuación”, afirmó Jaramillo.

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Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la falta de cámaras de seguridad. Según el denunciante, durante más de cinco meses se habrían recibido los pagos de administración sin que se instalara un sistema de videovigilancia en el conjunto. Para los huéspedes afectados, esta situación deja interrogantes sobre las medidas de prevención y los controles que se aplican en las zonas comunes y en los accesos a los apartamentos.

¿Qué dijo Airbnb?

Pulzo se contactó con Airbnb y la empresa aseguró que se están llevando a cabo las investigaciones internas. El objetivo es determinar si, efectivamente, el arrendamiento se hizo en esta aplicación.

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