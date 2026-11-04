Un nuevo hecho de inseguridad causó preocupación entre los habitantes de la localidad de Suba, en Bogotá. Una joven fue víctima de un atraco en el barrio Alhambra durante la tarde del martes 3 de noviembre, en un episodio que quedó registrado por cámaras de seguridad del sector.

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Lo que más llamó la atención de este caso fue un detalle que aparece en las grabaciones: las personas que acompañaban a la víctima y que, al parecer, serían sus amigos, presuntamente estarían involucradas en el robo.

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Aunque todavía no se conocen todos los detalles sobre cómo se habría planeado el asalto, los registros de las cámaras se convirtieron en una pieza clave para reconstruir lo sucedido y establecer la participación de quienes aparecen en las imágenes.

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#BOGOTÁ. Un nuevo caso de inseguridad sacude la loc/Suba, donde una joven fue asaltada en el b/Alhambra la tarde de este 03NOV. Cáms/seguridad del sector registraron el momento del atraco y dejaron al descubierto un detalle indignante, pues al parecer, los supuestos amigos de la víctima estarían involucrados. Las autoridades ya analizan los videos para identificar a los responsables de este reprochable hecho. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 4, 2026

Tras conocerse el caso, las autoridades comenzaron a revisar los videos de vigilancia del barrio Alhambra con el propósito de identificar a las personas que habrían participado en el hecho.

Las imágenes permitirían esclarecer cómo se produjo el robo y determinar si quienes acompañaban a la joven tuvieron algún papel en el asalto. Por ahora, no se han entregado detalles sobre los elementos que fueron hurtados ni sobre posibles capturas relacionadas con este episodio.

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El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación de los residentes de Suba por los hechos de inseguridad que se presentan en distintos sectores de la localidad.

Mientras avanzan las verificaciones, las autoridades buscan establecer las circunstancias del atraco y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

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