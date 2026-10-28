Un hombre identificado como “Jairito”, quien trabajaría como conductor del contralor delegado para las cajas de compensación de la Contraloría General de la República, habría resultado herido de un disparo en la cabeza durante un atraco en Bogotá.

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La denuncia fue publicada en X por el usuario ‘Topo Yiyo Martínez’, quien aseguró que conoce a la víctima y a su familia. En su mensaje, manifestó su preocupación por el estado de salud del hombre y pidió oraciones por su recuperación.

La publicación estuvo acompañada de dos videos: uno en el que se observa al hombre herido y con la camisa ensangrentada, y otro que mostraría a los presuntos responsables mientras ejecutan el robo. Los puede ver en este enlace.

Denuncian atraco en Bogotá en el que conductor recibió disparo

En el mensaje difundido en redes sociales, Martínez expresó su preocupación por lo ocurrido y pidió que se tenga en cuenta la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.

“¡Oramos por su vida!”, escribió el usuario al finalizar su publicación.

Hasta el momento, la información aportada en la publicación no permite establecer con certeza la identidad de los responsables ni confirmar si fueron capturados.

¿Qué se sabe del estado de salud de conductor herido?

La información difundida por Martínez indica que el hombre recibió un disparo en la cabeza durante el atraco. No obstante, la publicación no precisa en qué centro médico fue atendido, cuál es su condición actual ni si ha sido sometido a algún procedimiento médico.

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