Un grupo de amigos denunció haber sido víctima de un millonario hurto mientras comía en un restaurante de hamburguesas ubicado en la calle 140, en el norte de Bogotá. Los delincuentes rompieron uno de los vidrios del carro en el que se movilizaban y se llevaron dos maletas que contenían tres computadores, ropa, cables y otros elementos personales.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el vehículo se encontraba estacionado en el parqueadero del establecimiento comercial. Según el relato de los afectados, estuvieron entre 20 y 25 minutos dentro del restaurante, tiempo que habría sido suficiente para que los responsables cometieran el robo y escaparan.

(Lea también: Turista se llevó sorpresa en Airbnb de Bogotá; encontró desagradable escena en su cuarto)

Al salir del lugar, los amigos se encontraron con el vidrio roto y el interior del automóvil revuelto. La situación generó indignación entre las víctimas, quienes cuestionaron que el hurto se hubiera cometido en el parqueadero mientras ellos permanecían dentro del negocio.

Lee También

Así descubrieron el robo de los computadores en el norte de Bogotá

Una de las víctimas relató la sorpresa que se llevaron al regresar al vehículo y encontrarlo violentado.

“Salimos y vemos que la primera impresión fue, ¿dejamos la ventana abierta? Pero vimos y estaba totalmente roto todo el vidrio”, contó uno de los afectados al recordar lo sucedido.

Después de revisar el automóvil, los amigos se percataron de que los delincuentes se habían llevado dos maletas con equipos de cómputo y otras pertenencias.

Entre los objetos hurtados había tres computadores, prendas de vestir, cables y otros artículos. De acuerdo con el cálculo de las víctimas, el valor de los elementos robados estaría entre 15 y 20 millones de pesos.

Los afectados manifestaron su preocupación porque el robo se produjo en un periodo corto y dentro del parqueadero del restaurante, donde esperaban que su vehículo permaneciera seguro mientras comían.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, las grabaciones recopiladas por las autoridades podrían aportar pistas para identificar a los presuntos responsables. Según el reporte, los delincuentes al parecer se movilizaban en un vehículo, aspecto que podría resultar importante para reconstruir sus movimientos antes y después del hurto.

El análisis de las cámaras de seguridad permitiría establecer cómo llegaron al lugar, cuánto tiempo permanecieron en la zona y cuál fue la ruta que utilizaron para escapar. Por ahora, se espera que las autoridades avancen en las labores investigativas para determinar quiénes participaron en el robo y recuperar, si es posible, los elementos sustraídos.

Luego de hacer pública su denuncia en redes sociales, los afectados aseguraron que otras personas se comunicaron con ellos para contarles experiencias similares de hurtos en el sector. Esta situación llevó a las víctimas a pedir que se investigue si los responsables podrían estar relacionados con otros casos registrados en el norte de la capital.

(Vea también: Terror en bus SITP en Bogotá: ladrón habría atracado a más de 10 pasajeros con cuchillo)

Los denunciantes solicitaron a la Policía identificar y capturar a los responsables, así como establecer si existe una banda dedicada a romper los vidrios de los vehículos para sustraer objetos de valor. Aunque los testimonios recibidos apuntan a posibles hechos similares, no se ha confirmado oficialmente que los robos estén relacionados ni que exista una misma estructura criminal detrás de ellos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los conductores que dejan sus vehículos estacionados mientras realizan actividades cotidianas. Entretanto, las víctimas esperan que las grabaciones y las denuncias permitan avanzar en el esclarecimiento del hurto.

* Pulzo.com se escribe con Z