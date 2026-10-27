Bogotá tendrá restricciones especiales de movilidad durante las celebraciones de Halloween y el puente festivo de comienzos de noviembre. La Secretaría de Movilidad anunció limitaciones para la circulación de motocicletas con acompañante y medidas en corredores viales de la ciudad durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, con el propósito de reducir los riesgos en las vías.

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Una de las principales medidas será la restricción del parrillero en motocicleta en toda la ciudad. La prohibición regirá entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana durante esas cinco jornadas, por lo que quienes se movilicen en moto deberán tener en cuenta los horarios para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad de Bogotá, explicó en Blu Radio que la decisión responde, entre otros factores, a los antecedentes de siniestralidad vial durante estas fechas. “De esas 15 fatalidades que ocurrían el fin de semana de Halloween en el pasado, el 80 % eran motociclistas”, señaló la funcionaria al justificar la adopción de medidas especiales para este tipo de vehículos.

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La funcionaria agregó que la restricción busca permitir la circulación de motocicletas durante el día, cuando, según explicó, se registra un menor riesgo. “Sobre la movilidad en moto debemos tomar medidas especiales, aquí estamos dando libertad en la circulación, durante el día que es cuando vemos que hay menor riesgo”, afirmó en la entrevista radial.

¿En qué vías no podrán transitar los motociclistas de Bogotá?

La medida más fuerte es que las motos no podrán circular por 19 vías de la ciudad entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. Estas son las vías:

NQS Autopista Norte Autopista Sur Calle 26 Calle 80 Carrera 50 Avenida Boyacá Avenida Las Américas Avenida Suba Carrera Séptima Calle 13 Avenida Guayacanes Avenida La Esperanza Avenida Villavicencio Avenida Circunvalar Calle 53 Calle 63 Carrera 60 Carrera 80

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