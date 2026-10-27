Un nuevo caso de inseguridad se registró en Bogotá, donde varios pasajeros de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) habrían sido víctimas de un atraco con arma blanca. El hecho ocurrió cuando el vehículo transitaba por la calle 53 con avenida Boyacá, según un reporte del periodista Edward Porras en el segmento Ojo de la Noche.

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De acuerdo con la información divulgada, más de diez personas fueron intimidadas por un hombre que portaba un cuchillo de gran tamaño y que habría aprovechado el recorrido para quitarles sus pertenencias.

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Una de las víctimas relató los momentos de angustia que vivieron los usuarios durante el asalto y describió el arma que llevaba el presunto responsable.

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“Tipo con un cuchillo grandísimo, enorme, nuevecitico, una pala de cuchillo grande, inmensa, y empezó a atracar a todos los pasajeros”, contó el testigo, en declaraciones recogidas por el reporte periodístico.

Así habría sido el atraco dentro del bus del SITP

Según el testimonio, el hombre les habría robado un bolso, un computador y un celular a una pareja que acababa de abordar el vehículo. Sin embargo, el asalto no se habría limitado al hurto de sus pertenencias: el agresor también habría intentado atacar físicamente a otros pasajeros.

La víctima aseguró que el hombre lanzó una puñalada por la espalda contra una mujer. Aunque el cuchillo alcanzó a perforar la chaqueta que llevaba puesta, la pasajera no habría sufrido una lesión por ese ataque.

Su acompañante, por su parte, habría resultado con un corte en uno de sus dedos durante el episodio. El presunto ladrón también habría intentado herir a otra mujer en una pierna, a quien le quitó el celular.

Entre los afectados había una trabajadora que llevaba puesto su uniforme y transportaba comida. Según el relato, a ella también le habrían robado el bolso.

Los detalles entregados por el testigo dan cuenta de la violencia con la que se habría cometido el asalto y del temor que enfrentaron quienes se encontraban a bordo del bus.

Otros hechos de inseguridad reportados en Bogotá

Durante el segmento Ojo de la Noche, Edward Porras también informó sobre otros episodios que generan preocupación por la seguridad en diferentes sectores de la capital.

Uno de ellos habría ocurrido en el barrio Meissen, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde tres delincuentes presuntamente asaltaron a pasajeros que se movilizaban hacia el norte de la ciudad.

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Asimismo, el periodista señaló que en el barrio Techo, en Kennedy, se estarían registrando robos contra mujeres que se desplazan en patinetas o motocicletas pequeñas para llegar a sus lugares de trabajo. Según el reporte, los responsables las harían caer de sus vehículos para despojarlas de estos y de sus pertenencias.

El informe también mencionó otros hechos, entre ellos un accidente de tránsito en Fontibón en el que murió una mujer que viajaba como acompañante en una motocicleta, así como la agresión mortal contra una mujer en un apartamento de Suba.

Finalmente, se reportaron daños en los vidrios de un vehículo de bomberos en Kennedy Central, que habrían sido ocasionados por un motociclista.

Estos casos se suman a las denuncias sobre hechos delictivos en distintas zonas de Bogotá. Las circunstancias específicas del robo dentro del bus del SITP y la identificación del presunto responsable deberán ser establecidas por las autoridades.

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