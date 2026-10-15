El caso del asesinato de Esteban Ramírez, jefe de ventas y publicista de Coca-Cola, tuvo un nuevo avance judicial en Medellín. Yohandri Eduardo Rodríguez Aular, conocido con el alias de ‘Waoo’, fue enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra por su presunta participación en el crimen.

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Los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre, cuando Ramírez se encontraba de vacaciones con su familia en la capital antioqueña. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el homicidio se habría producido durante un robo en el que también fue intimidada la hermana de la víctima.

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El señalado fue capturado por la Policía Nacional en una vía pública del barrio Aranjuez, en Medellín. Posteriormente, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputó varios delitos relacionados con el caso.

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Así habría ocurrido el robo que terminó en homicidio

Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, Rodríguez Aular se habría reunido con otro hombre para desplazarse hasta una zona comercial de la ciudad, donde se encontraba Ramírez.

El procesado presuntamente llegó en una motocicleta y, con ayuda de un cómplice, ubicó a la víctima cuando esta abordó un vehículo particular en compañía de su hermana.

De acuerdo con el ente acusador, el señalado habría seguido el automóvil e intentado simular un accidente con la motocicleta para obligar a sus ocupantes a detenerse.

Una vez consiguió que el vehículo parara, el presunto cómplice habría amenazado con un arma de fuego a la hermana de Ramírez y le habría robado una cadena y un celular de alta gama, elementos que, según la investigación, estaban avaluados en siete millones de pesos.

En medio del asalto, el acompañante habría disparado contra el publicista para quitarle sus pertenencias. Tras el ataque, los presuntos responsables escaparon del lugar y dejaron a Ramírez herido. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, pero murió al día siguiente debido a la gravedad de las lesiones.

Las labores investigativas permitieron identificar a Yohandri Eduardo Rodríguez Aular como uno de los presuntos implicados en el caso. La Policía Nacional lo capturó en una vía pública del barrio Aranjuez, en Medellín.

Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas, según el reporte oficial citado en la información suministrada.

Rodríguez Aular no aceptó los cargos y deberá afrontar el proceso judicial privado de la libertad, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.

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Aunque la Fiscalía señala al procesado de haber participado en el robo que terminó con la muerte de Esteban Ramírez, será la justicia la encargada de establecer su responsabilidad penal y determinar la participación de las demás personas que habrían intervenido en el hecho.

El caso sigue bajo investigación para esclarecer completamente las circunstancias del homicidio ocurrido en Medellín.

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