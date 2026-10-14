Las inundaciones y las corrientes de agua marcaron la emergencia que enfrentó Soacha, Cundinamarca, este miércoles 14 de octubre. El balance preliminar dejó un hombre muerto y dos personas heridas, mientras los organismos de socorro atendían distintos puntos afectados por las precipitaciones.

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A este panorama se sumó la aparición de una considerable cantidad de espuma asociada a aguas contaminadas, situación que también requirió la intervención de los equipos de emergencia.

La gravedad de lo ocurrido quedó reflejada en el reporte del alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, quien confirmó el fallecimiento de un hombre que era trasladado en ambulancia al Hospital Cardiovascular. Según la información divulgada por el mandatario, el paciente llegó sin signos vitales. Las otras dos personas lesionadas recibían atención médica.

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En varios sectores, el agua superó la capacidad de los sistemas de drenaje y avanzó por calles y zonas residenciales. Ciudadela Sucre estuvo entre los puntos afectados por las corrientes, que arrastraron objetos y vehículos. Las inundaciones también complicaron los desplazamientos de quienes intentaban salir o ingresar al municipio.

Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de un hombre a causa de la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias registradas hoy en nuestra ciudad. A través de la Secretaría de Salud, articulamos con ambulancias privadas su traslado al Hospital Cardiovascular, donde infortunadamente llegó sin signos vitales. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos. Dos ciudadanos más fueron trasladados y reciben atención médica bajo los protocolos hospitalarios establecidos. Los organismos de emergencia continúan trabajando en territorio, verificando posibles afectaciones en las viviendas de los barrios afectados por las lluvias. — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) October 15, 2026

La emergencia se extendió a la conexión vial con Bogotá. La Autopista Sur presentó dificultades para el tránsito y las afectaciones repercutieron en el servicio de transporte público, por lo que los viajeros tuvieron que enfrentar demoras en sus recorridos. La atención se concentró tanto en las consecuencias para los habitantes como en la recuperación de la movilidad.

#SOACHA. ​La tarde de este 14OCT, se registraron fuertes lluvias en el sector de Ciudadela Sucre, donde intensas corrientes de agua arrastraron motocicletas, objetos y a varias personas. El balance preliminar deja dos personas lesionadas que fueron trasladadas a un centro médico, mientras a esta hora, la Autopista Sur a la altura de Terreros continúa con graves inundaciones. TODOS LOS VIDEOS👉 https://t.co/t6MIMO6A9P — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 15, 2026

Espuma en Soacha, otra señal de alerta durante la emergencia

Mientras los organismos de socorro atendían las inundaciones, otro fenómeno llamó la atención en el municipio: la acumulación de espuma en medio de las aguas. Blu Radio advirtió sobre esta situación a través de sus redes sociales y reportó que los equipos de emergencia verificaban las condiciones en los puntos afectados.

La información divulgada por la emisora relacionó la espuma con una mezcla de detergentes, materia orgánica y aguas contaminadas, que habría aumentado con el desbordamiento de caños. Sin embargo, para establecer con precisión la composición del material y el nivel de riesgo que representa, se requieren verificaciones técnicas.

La presencia de esta espuma añade una dificultad a las labores de atención, pues no se trata únicamente de retirar el agua acumulada. También es necesario determinar las condiciones de los residuos arrastrados por las corrientes y establecer qué medidas deben adoptar las comunidades expuestas.

Por esa razón, los bomberos y los equipos de gestión del riesgo permanecían pendientes de la evolución de la emergencia y de las afectaciones en los sectores comprometidos. La recomendación para los residentes es evitar el contacto con la espuma y las aguas estancadas mientras se verifica su composición.

Crítica situación en Soacha por cuenta de las fuertes lluvias. Las precipitaciones no sólo causaron emergencias por inundaciones, sino también una peligrosa acumulación de espuma generada por aguas contaminadas. Según los organismos de socorro, la mezcla de detergentes, materia orgánica y el desbordamiento de caños desencadenó esta alerta. Bomberos y equipos de gestión del riesgo permanecen en el punto verificando el nivel de las afectaciones. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 15, 2026

Autoridades atienden los daños causados por las lluvias

La respuesta en Soacha se concentró en atender a las personas afectadas, revisar las zonas inundadas y evaluar los daños ocasionados por las precipitaciones. Las condiciones de las vías también exigieron atención, debido a las dificultades que enfrentaron conductores y usuarios del transporte público.

El balance de una persona fallecida y dos heridas convirtió la jornada en una emergencia con consecuencias humanas, además de los problemas de movilidad y las afectaciones materiales. A esto se sumó la preocupación por la espuma asociada a aguas contaminadas, cuyo alcance debía ser verificado por los organismos competentes.

Las autoridades mantienen las labores de revisión para establecer la magnitud de los daños y determinar qué sectores necesitan atención prioritaria. Entre tanto, se recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones oficiales, no intentar cruzar calles con corrientes fuertes y mantenerse alejada de los puntos donde se acumulen agua o espuma de origen desconocido.