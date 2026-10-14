Por: El Espectador

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En medio de la jornada de manifestaciones sociales que se vivió este miércoles, el Congreso de la República fue escenario de una polémica después de que varios senadores y representantes pusieran en duda la presencia de francotiradores de la Fuerza Pública en la terraza del Capitolio. De acuerdo con el presidente del Senado, Honorio Henríquez, la presencia de estos uniformados respondió a una solicitud expresa del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro, quien participaba en la movilización convocada por la oposición política, liderada principalmente por el Pacto Histórico.

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La polémica comenzó luego de que la senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) cuestionara públicamente la razón detrás de la presencia de agentes armados en puntos estratégicos del edificio legislativo, justo en el horario en el que miles de ciudadanos se movilizaban en el centro de Bogotá. Según la carta que sustentó la autorización, la Secretaría del Senado recibió el pedido de permitir el ingreso y ubicación de dos integrantes de la Fuerza Pública, con el objetivo de salvaguardar la integridad del exmandatario Gustavo Francisco Petro Urrego. Esta petición fue oficializada 24 horas antes de la jornada y validada posteriormente por el presidente del Senado, quien aclaró en plena sesión del Congreso: “el decreto 1066 de 2015 brinda garantías de seguridad a presidentes y expresidentes de la República”.

Sin embargo, los señalamientos no se detuvieron allí. Representantes como Gabriel Becerra y Gustavo Bolívar criticaron la medida, alegando que intimidaba a una movilización “alegre y pacífica”, según palabras de Bolívar, evocando incluso la Masacre de las Bananeras. Las respuestas de la oposición circularon principalmente en redes sociales, donde cuestionaron si estas acciones eran coherentes con el nuevo decreto sobre la Fuerza Pública y la protesta social, recientemente firmado y ya demandado por varios sectores, según información de El Espectador.

Pese a la controversia generada, la jornada de manifestaciones se llevó a cabo sin incidentes reportados, concluyendo cerca de las cinco de la tarde. El expresidente Petro, quien no habló desde tarima, caminó entre los manifestantes, acompañado de su esquema de seguridad, mientras el gobierno nacional, encabezado por el presidente De la Espriella, verificaba el desarrollo de la protesta desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Casa de Nariño.

¿Por qué hubo francotiradores de la Fuerza Pública durante las marchas en el Capitolio?

Los francotiradores de la Fuerza Pública estuvieron presentes en la terraza del Capitolio debido a una solicitud formal del equipo de seguridad de Gustavo Petro, expresidente de Colombia y principal convocante de la jornada de movilización. Según la carta revelada por el presidente del Senado, la petición buscaba garantizar la integridad física de Petro durante su presencia en la movilización, y la autorización se sustentó en el decreto 1066 de 2015, que ampara la seguridad de exmandatarios.

¿Cuál es el nuevo decreto sobre la Fuerza Pública y protesta social en Colombia?

El nuevo decreto reglamenta la actuación de la Fuerza Pública en escenarios de protesta social en Colombia. Aunque la normativa fue firmada recientemente y generó diversas críticas y demandas, especialmente desde sectores de la oposición, su aplicación quedó bajo escrutinio público tras la jornada de manifestaciones, según reporta El Espectador. El decreto busca definir el alcance y límites de la fuerza estatal durante movilizaciones, tema central de debate en la coyuntura política actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.