El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago dejó de pertenecer a la Policía Nacional, luego de recibir la notificación sobre su retiro de la institución, según información publicada por El Tiempo. El oficial había ocupado un cargo clave como jefe de seguridad del entonces presidente Gustavo Petro y también quedó mencionado en uno de los episodios más polémicos de esa etapa: el caso del polígrafo practicado a Marelbys Meza.

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De acuerdo con el medio citado, Feria Buitrago fue notificado hace 24 horas de la decisión que pone fin a su permanencia en la Policía. El dato se conoce mientras su nombre continúa relacionado con el escándalo que rodeó las pruebas de polígrafo a Meza.

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Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.